Arsenal và hy vọng từ Eberechi Eze: Thống kê lạ báo hiệu sự bùng nổ ở giai đoạn nước rút Dù đang trải qua chuỗi 18 trận tịt ngòi, lịch sử chỉ ra Eberechi Eze thường tỏa sáng rực rỡ vào cuối mùa giải, hứa hẹn là nhân tố quyết định cho cuộc đua vô địch của Arsenal.

Eberechi Eze đang trải qua quãng thời gian thử thách nhất kể từ khi cập bến Emirates. Tuy nhiên, đằng sau sự im hơi lặng tiếng hiện tại là một quy luật lịch sử có thể thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal.

Trong buổi phỏng vấn gần đây trên podcast Men in Blazers, ngôi sao sinh năm 1998 đã chia sẻ một thông điệp đầy ẩn ý: “Đó không phải là chuyện của hiện tại. Đó là một cuộc chơi dài”. Câu nói này không chỉ phản ánh sự kiên nhẫn cá nhân mà còn ngầm thừa nhận thực tế đầy khắc nghiệt mà anh đang đối mặt dưới thời Mikel Arteta.

Eze vẫn tự tin về việc tỏa sáng tại Arsenal.

Rào cản hệ thống và sự sa sút về hiệu suất

Kể từ sau cú hat-trick ấn tượng vào lưới Tottenham hồi cuối tháng 11, Eze đã trải qua chuỗi 18 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường. Sự vắng mặt của anh trong đội hình chính gần đây bắt nguồn từ những yêu cầu khắt khe về kỷ luật phòng ngự của Arteta. Sai lầm trong việc theo kèm Matty Cash dẫn đến bàn thua trước Aston Villa vào tháng 12 được xem là bước ngoặt khiến cầu thủ này mất dần suất đá chính.

Các số liệu thống kê cũng chỉ ra sự sụt giảm đáng kể về tầm ảnh hưởng của Eze. Tại Crystal Palace mùa trước, anh thực hiện trung bình 4,6 lần rê bóng mỗi trận, nhưng tại Arsenal, con số này chỉ còn 2,8. Quan trọng hơn, khả năng sáng tạo của anh bị hạn chế rõ rệt: từ 2,4 cơ hội tạo ra mỗi trận mùa trước xuống còn vỏn vẹn 0,7 cơ hội tại Emirates.

Nhiều chuyên gia phân tích rằng Eze đang rơi vào tình cảnh tương tự Jack Grealish tại Manchester City. Một "nghệ sĩ" sân cỏ vốn quen với sự tự do nay phải gò mình vào một hệ thống chiến thuật cơ bắp và kỷ luật, dẫn đến việc đánh mất đi tính đột biến vốn có.

Vũ khí bí mật trong giai đoạn "sinh tử"

Dù phong độ hiện tại khá ảm đạm, Arsenal vẫn có lý do để đặt cược vào Eze khi mùa giải bước vào những vòng đấu cuối cùng. Lịch sử Ngoại hạng Anh cho thấy tiền vệ này là một mẫu cầu thủ đặc biệt bùng nổ ở giai đoạn nước rút.

Eze thường bùng nổ vào giai đoạn nước rút.

Trong tổng số 38 bàn thắng mà Eze ghi được tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, có đến 18 pha lập công được thực hiện từ vòng đấu thứ 30 đến 38. Đây là một tỷ lệ kinh ngạc, chứng minh khả năng chịu áp lực và tỏa sáng khi các đối thủ bắt đầu xuống sức hoặc sơ hở trong tính toán chiến thuật.

Khi Arsenal cần những pha bóng đột biến để phá vỡ thế bế tắc trong bối cảnh Manchester City đang gây áp lực nghẹt thở, cái duyên ghi bàn vào mùa xuân của Eze chính là quân bài tẩy trong tay Arteta. Nếu có thể tìm lại sự tự tin và thuyết phục được chiến lược gia người Tây Ban Nha, Eze hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép cuối cùng giúp Pháo thủ chạm tay vào chiếc cúp bạc sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.