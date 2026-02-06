Arsenal và kế hoạch nâng cấp cánh trái: 5 mục tiêu hàng đầu của Mikel Arteta Sau chức vô địch Premier League, Arsenal xác định bổ sung hành lang trái là ưu tiên chuyển nhượng mùa hè nhằm gia cố đội hình cho mục tiêu chinh phục châu Âu.

Arsenal vừa trải qua một mùa giải lịch sử khi chính thức chấm dứt 22 năm chờ đợi để lên ngôi vương tại Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, thất bại đầy tiếc nuối trước PSG trong trận chung kết Champions League đã chỉ ra những khoảng trống cần lấp đầy trong đội hình của Mikel Arteta, đặc biệt là ở hành lang cánh trái.

Bài toán hàng công tại Emirates

Dưới bàn tay nhào nặn của Mikel Arteta, "Pháo thủ" đã trở thành đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất thế giới. Tuy nhiên, để duy trì vị thế thống trị tại quốc nội và tiến xa hơn tại đấu trường châu lục, việc nâng cấp hỏa lực tấn công là yêu cầu bắt buộc. Trọng tâm của kỳ chuyển nhượng hè này sẽ là vị trí tiền đạo cánh trái, nơi cả Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đều chuẩn bị bước vào năm cuối của hợp đồng.

5 gương mặt sáng giá cho hành lang cánh

1. Morgan Rogers (Aston Villa)

Sự quan tâm của Arsenal dành cho Morgan Rogers không còn là bí mật. Tuyển thủ Anh vừa có một mùa giải bùng nổ với 26 lần đóng góp vào bàn thắng, góp công lớn giúp Aston Villa giành vé dự Champions League. Chính thành công này giúp đội chủ sân Villa Park củng cố vị thế tài chính và không chịu áp lực phải bán rẻ ngôi sao. Mức giá để sở hữu Rogers được dự báo sẽ vượt mốc 100 triệu euro, một con số thách thức nhưng phản ánh đúng giá trị của một cầu thủ đa năng có thể tạo đột biến cao.

2. Kenan Yıldız (Juventus)

Ở tuổi 21, Kenan Yıldız đang là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Serie A. Với 11 bàn thắng và 10 đường kiến tạo sau 47 lần ra sân cho Juventus mùa trước, Yıldız cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời ở môi trường đỉnh cao. Việc Juventus không thể giành vé dự Champions League mùa tới có thể là đòn bẩy buộc đội bóng thành Turin phải cân nhắc các lời đề nghị hấp dẫn để cân bằng sổ sách tài chính.

3. Bradley Barcola (PSG)

Dù sở hữu tốc độ bùng nổ và kỹ năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện, Bradley Barcola vẫn đang phải chấp nhận vai trò dự bị tại PSG khi Luis Enrique ưu tiên sử dụng Kvicha Kvaratskhelia. Ở tuổi 23, Barcola cần một môi trường được thi đấu thường xuyên để vươn tầm. Nếu có thể thuyết phục được PSG nhả người, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng giúp cánh trái của Arsenal trở nên biến ảo hơn.

4. Rafael Leao (AC Milan)

Rafael Leao là cái tên có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt hàng công của bất kỳ đội bóng nào. Với sải chân dài, tốc độ xé gió và sức mạnh càn lướt, tuyển thủ Bồ Đào Nha là mẫu cầu thủ mà Arsenal còn thiếu. Sau một thời gian chững lại tại AC Milan và thông báo ý định rời đi, Leao đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu. Anh chính là mảnh ghép có thể giúp Arteta hoàn thiện sơ đồ tấn công lý tưởng.

5. Mika Godts (Ajax)

Nếu Arsenal muốn đầu tư cho tương lai dài hạn, Mika Godts là lựa chọn không thể bỏ qua. "Viên ngọc quý" của Ajax vừa nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Eredivisie sau khi in dấu giày vào 32 bàn thắng. Khác với các ngôi sao đã thành danh kể trên, Godts đại diện cho một thương vụ thông minh với mức phí chuyển nhượng vừa phải, phù hợp với chiến lược phát triển tài năng trẻ mà Arsenal đang theo đuổi.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng để Mikel Arteta đưa ra những quyết định chiến lược, nhằm biến Arsenal thành một thế lực không thể ngăn cản tại châu Âu.