Arsenal và kế hoạch tái hiện siêu phẩm Saliba với đội trưởng U19 PSG Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ Emmanuel Mbemba từ PSG với lộ trình phát triển tương tự William Saliba, nhằm sở hữu một ngôi sao phòng ngự đẳng cấp thế giới.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một nước đi đầy toan tính của Arsenal khi họ nhắm đến Emmanuel Mbemba, một trong những tài năng sáng giá nhất của lò đào tạo Paris Saint-Germain (PSG). Đội bóng London đang nỗ lực hoàn tất thương vụ này theo dạng chuyển nhượng tự do, mở ra cơ hội sở hữu một trung vệ triển vọng với mức giá đền bù đào tạo tối thiểu.

Emmanuel Mbemba là "ngọc quý" của PSG.

Thủ lĩnh trẻ tài năng tại sân Công viên các Hoàng tử

Emmanuel Mbemba, 18 tuổi, không còn là cái tên xa lạ với giới tuyển trạch hàng đầu châu Âu. Cầu thủ sinh năm 2008 này vừa trải qua một mùa giải rực rỡ khi đeo băng thủ quân đội U19 PSG, dẫn dắt các đồng đội lên ngôi vô địch tại Cúp bóng đá trẻ Pháp ngay trên sân vận động Stade de France danh tiếng.

Bên cạnh phong độ ấn tượng ở cấp độ câu lạc bộ, Mbemba còn là trụ cột của các lứa trẻ tuyển Pháp, từng để lại dấu ấn đậm nét tại vòng chung kết U17 World Cup. Dù PSG đã gửi đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp, nhưng trung vệ này dường như đã sẵn sàng cho một thử thách mới tại Ngoại hạng Anh. Hợp đồng đào tạo của anh sẽ chính thức đáo hạn vào ngày 30/6/2026.

Nếu thuyết phục thành công Mbemba cập bến Emirates, Arsenal chỉ phải chi trả một khoản phí đền bù đào tạo khiêm tốn, dự kiến dao động từ 150.000 bảng Anh đến 175.000 euro. Đây được xem là một thương vụ ít rủi ro nhưng có khả năng mang lại lợi nhuận chuyên môn cực cao cho Giám đốc thể thao Richard Hughes và HLV Mikel Arteta.

Lộ trình phát triển mang dáng dấp William Saliba

Lý do chính khiến Emmanuel Mbemba nghiêng về phía Arsenal là lộ trình phát triển chi tiết mà đội bóng này vạch ra. Pháo thủ đã sử dụng trường hợp của William Saliba như một minh chứng sống động để thuyết phục ngôi sao trẻ người Pháp. Saliba từng gia nhập Arsenal khi còn rất trẻ, sau đó được gửi đi cho mượn tại Saint-Etienne, Nice và Marseille để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở thành một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện nay.

Mbemba có thể đi theo lộ trình của Saliba.

Theo kế hoạch, nếu ký hợp đồng thành công, Arsenal sẽ ngay lập tức gửi cầu thủ 18 tuổi này sang một câu lạc bộ tại châu Âu theo dạng cho mượn cho đến tháng 1/2027. Động thái này không chỉ giúp Mbemba có thời gian thi đấu thường xuyên ở môi trường đỉnh cao mà còn là bước đệm cần thiết để hoàn tất các thủ tục xin giấy phép lao động tại Anh.

Sự đa năng và biến hóa chiến thuật dưới thời Mikel Arteta

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Arsenal là vị trí thi đấu tương lai của Mbemba. Dù chủ yếu chơi trung vệ tại đội trẻ PSG, các tuyển trạch viên tại Emirates đánh giá anh là một phương án dài hạn cho hành lang cánh trái. Điều này hoàn toàn phù hợp với tư duy chiến thuật của HLV Mikel Arteta, người từng thành công trong việc chuyển đổi Ben White hay Riccardo Calafiori từ trung vệ thuần túy sang những hậu vệ biên hiện đại.

Với thể hình lý tưởng và tốc độ ấn tượng, Emmanuel Mbemba được kỳ vọng sẽ trở thành một phiên bản Saliba mới nhưng với vai trò linh hoạt hơn. Sự gia nhập của tài năng trẻ người Pháp hứa hẹn sẽ củng cố vững chắc nền tảng phòng ngự cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trong nhiều năm tới.