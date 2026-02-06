Arsenal và kỳ chuyển nhượng hè: Bài toán nâng cấp đội hình sau đỉnh vinh quang Ngoại hạng Anh Sau chức vô địch đầy cảm xúc, Mikel Arteta nhắm tới Julian Alvarez và Morgan Rogers để duy trì vị thế, đồng thời thực hiện cuộc thanh lọc nhân sự quy mô lớn tại Emirates.

Vinh quang tại Ngoại hạng Anh không làm giảm đi sự quyết liệt của Mikel Arteta trên thị trường chuyển nhượng. Ngay sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cùng Ban lãnh đạo Arsenal bắt tay vào kế hoạch tái thiết lực lượng với mục tiêu tối thượng: không để thành công chỉ là nhất thời. Arsenal đang hướng đến một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động với những bản hợp đồng bom tấn và những cuộc chia ly gây sốc.

HLV Mikel Arteta đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal.

Áp lực tài chính và bài toán cân bằng ngân sách

Dù đang ở vị thế của nhà vô địch, Arsenal không được phép chi tiêu vô tội vạ. Việc đã đầu tư hơn 250 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng mùa trước, cộng với các khoản thưởng danh hiệu khổng lồ và quỹ lương tăng cao sau các đợt gia hạn hợp đồng, đang đặt áp lực lớn lên cán cân tài chính của câu lạc bộ. Để có thể đưa về những ngôi sao mới, Pháo thủ buộc phải tính toán kỹ lưỡng từng bước đi nhằm tuân thủ các quy định về bền vững tài chính của giải đấu.

Chiến lược của Arteta rất rõ ràng: bổ sung chất thép cho tuyến giữa, tăng cường sự đột biến ở hành lang biên và đặc biệt là tìm kiếm một trung phong đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, mức giá cho những mục tiêu hàng đầu hiện nay đều không dưới con số 80 triệu bảng.

Julian Alvarez và những mục tiêu xa xỉ trên hàng công

Trong danh sách rút gọn cho vị trí tiền đạo, Julian Alvarez của Atletico Madrid là cái tên gây khao khát nhất tại sân Emirates. Tuy nhiên, để sở hữu nhà vô địch World Cup, Arsenal dự kiến phải chi ra hơn 120 triệu bảng. Đây là một thách thức không nhỏ khi họ phải đối đầu trực tiếp với Barcelona trong thương vụ này. Bên cạnh đó, Morgan Rogers (Aston Villa) và Eli Junior Kroupi (Bournemouth) cũng là hai phương án được cân nhắc nghiêm túc với mức định giá vượt ngưỡng 80 triệu bảng mỗi người.

Đáng chú ý, Arsenal cũng đang hướng tầm ngắm vào tương lai khi tiếp cận tài năng trẻ 16 tuổi Jeremy Monga của Leicester. Dù cầu thủ này khao khát gia nhập Pháo thủ, thương vụ có thể sẽ phải kéo nhau ra tòa để phân xử về mức phí đào tạo, một minh chứng cho thấy sự quyết liệt của Arsenal trong việc thu hút nhân tài ở mọi lứa tuổi.

Cuộc thanh lọc đội hình để gây quỹ tái đầu tư

Để hiện thực hóa những bản hợp đồng đắt giá, Arsenal sẵn sàng thực hiện chính sách "bán để mua". Những công thần từng đóng góp vào chức vô địch như Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli hiện đã được đưa lên bàn chuyển nhượng. Leandro Trossard, người chỉ còn 12 tháng hợp đồng, cũng đang nằm trong diện xem xét ra đi.

Arsenal sẵn sàng thực hiện những cuộc chia ly ở tuyến đầu để có kinh phí chiêu mộ các ngôi sao lớn.

Một trường hợp đáng tiếc khác là Ethan Nwaneri. Sản phẩm của học viện vừa trở về sau thời gian cho mượn tại Marseille có thể sẽ bị bán để giúp câu lạc bộ thu về khoản "lợi nhuận thuần túy" trên sổ sách kế toán. Ngoài ra, danh sách thanh lý còn có những cái tên như Christian Norgaard, Ben White, Fabio Vieira và Reiss Nelson. Trước đó, hậu vệ Jakub Kiwior đã chính thức rời London để gia nhập Porto với giá 14,7 triệu bảng.

Phân tích chiến thuật: Morgan Rogers có thực sự cần thiết?

Sự quan tâm dành cho Morgan Rogers đang gây ra nhiều luồng ý kiến trong nội bộ ban huấn luyện. Với sự hiện diện của Martin Odegaard và Eberechi Eze – những người đều có thể đảm nhiệm vai trò sáng tạo ở trung lộ – tính cấp thiết của việc chiêu mộ Rogers bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng khả năng dạt biên trái linh hoạt của cầu thủ 23 tuổi này là một vũ khí quan trọng mà Arteta đang thiếu.

Trong khi đó, Eli Junior Kroupi lại mang đến một sức hút khác. Ở tuổi 19, anh đã thiết lập kỷ lục ghi bàn đối với một cầu thủ tuổi teen trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh với 13 pha lập công. Sự hiệu quả của Kroupi có thể là lời giải cho bài toán dứt điểm của Arsenal trong những trận cầu bế tắc.

Kỳ chuyển nhượng hè 2025 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng của Arsenal. Việc duy trì sự cân bằng giữa sức mạnh đội hình và ổn định tài chính sẽ quyết định liệu Pháo thủ có thể xây dựng được một đế chế thống trị lâu dài tại bóng đá Anh hay không.