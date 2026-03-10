Arsenal và Leandro Trossard: Hồi kết cho một 'siêu dự bị' tại Emirates Sau chuỗi 15 trận tịt ngòi đầy thất vọng, tương lai của Leandro Trossard tại Arsenal đang lung lay dữ dội khi HLV Mikel Arteta hướng tới cuộc thanh lọc đội hình vào mùa hè 2026.

Arsenal đang trải qua một mùa giải lịch sử khi duy trì sức mạnh đáng nể trên mọi đấu trường. Với chiều sâu đội hình hàng đầu châu Âu, đoàn quân của HLV Mikel Arteta không chỉ dẫn đầu Ngoại hạng Anh mà còn tiến sâu tại Champions League. Tuy nhiên, đằng sau sự thăng hoa của tập thể, những vết nứt bắt đầu lộ diện ở nhóm cầu thủ dự bị, đặc biệt là trường hợp của Leandro Trossard.

Sự sa sút khó tin của 'thần bài' người Bỉ

Từng được người hâm mộ Arsenal ca ngợi là "thần bài" với khả năng định đoạt trận đấu mỗi khi vào sân từ ghế dự bị, Leandro Trossard đang trải qua giai đoạn suy giảm phong độ đáng báo động. Tiền đạo người Bỉ thực tế đã có khởi đầu mùa giải 2025/26 tương đối ấn tượng với 8 bàn thắng và 6 đường kiến tạo chỉ sau 22 trận đầu tiên.

Leandro Trossard đang đối mặt với chuỗi phong độ nghèo nàn tại Emirates.

Thế nhưng, kể từ khi bước sang năm 2026, bản năng sát thủ của Trossard dường như đã biến mất hoàn toàn. Thống kê chỉ ra rằng ngôi sao này đã trải qua 15 trận liên tiếp không thể ghi bàn – một con số không thể chấp nhận được đối với một nhân tố tấn công trong hệ thống của Arteta. Sự thiếu sắc bén này đang biến anh từ một giải pháp chiến lược thành một gánh nặng trên hàng công.

Áp lực từ thế hệ mới và bài học mang tên Zinchenko

Màn trình diễn nhạt nhòa trong trận gặp Mansfield Town tại FA Cup mới đây được xem là giọt nước tràn ly. Dù được trao cơ hội đá chính để tìm lại cảm giác, cầu thủ 31 tuổi lại thể hiện bộ mặt thiếu sức sống, bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khi phải rời sân sớm ở phút 38 do chấn thương. Sự đi xuống về cả thể chất lẫn phong độ khiến nhiều người liên tưởng Trossard tới trường hợp của Oleksandr Zinchenko – một trụ cột từng phải rời đi khi không còn duy trì được sự ổn định.

Ngôi sao người Bỉ không còn duy trì được những pha xử lý đột biến như trước.

Trong khi đó, hàng công của "Pháo thủ" đang vận hành trơn tru với những nhân tố mới giàu năng lượng. Những tân binh như Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Eberechi Eze liên tục tỏa sáng, trực tiếp đóng góp vào cột mốc 100 bàn thắng của câu lạc bộ mùa này. Sự thăng hoa của các nhân tố trẻ khiến không gian phát triển của một cầu thủ đã 31 tuổi như Trossard ngày càng bị thu hẹp.

Quyết định tàn nhẫn vì tham vọng xưng vương

HLV Mikel Arteta đã nhiều lần chứng minh sự tàn nhẫn cần thiết trên thị trường chuyển nhượng để nâng cấp đội hình. Việc Arsenal gia hạn hợp đồng với Trossard vào mùa hè năm ngoái có thể là quyết định hợp lý tại thời điểm đó, nhưng bối cảnh hiện tại đã thay đổi. Ở tuổi 31, Trossard rõ ràng đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Để giải phóng quỹ lương và nhường chỗ cho những dự án dài hạn, một cuộc chia tay vào mùa hè 2026 được xem là giải pháp vẹn cả đôi đường. Arsenal cần những dòng máu trẻ trung hơn để duy trì vị thế thống trị, và việc chấm dứt lương duyên với Trossard là bước đi tất yếu trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của đội bóng thành London.