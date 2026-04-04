Arsenal và MU tranh giành Jens Petter Hauge: Ngôi sao Champions League giá 40 triệu bảng Sau màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Bodo/Glimt tại Champions League, Jens Petter Hauge đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của Arsenal, Man Utd, Leeds và Everton.

Jens Petter Hauge đang nổi lên như một hiện tượng tại thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sau chiến dịch Champions League ấn tượng cùng Bodo/Glimt. Với 8 lần trực tiếp ghi dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 12 trận đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, ngôi sao người Na Uy đã góp công lớn đưa đội nhà tiến sâu đến vòng 16 đội trước khi dừng bước trước Sporting CP.

Cuộc đua của những ông lớn: Bài toán chiều sâu hay niềm tin?

Phong độ chói sáng của Hauge ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Arsenal và Manchester United. Theo thông tin từ Sports Boom, mức giá để sở hữu chữ ký của tiền đạo cánh này dự kiến dao động từ 30 đến 40 triệu bảng. Đây được xem là con số hợp lý cho một tài năng đang ở độ chín và đã chứng minh được năng lực tại sân chơi châu lục.

Tuy nhiên, một dấu hỏi lớn đang được đặt ra về vai trò của Hauge nếu anh cập bến Emirates hay Old Trafford. Trong bối cảnh cả Arsenal và Man Utd đều sở hữu dàn nhân sự tấn công hùng hậu, Hauge khó lòng chiếm ngay một suất đá chính. Việc chi ra 35 triệu bảng cho một phương án dự bị chiến lược là một sự mạo hiểm mà cả hai câu lạc bộ này cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định kích hoạt bom tấn.

Leeds United và Everton: Bến đỗ thực tế hơn cho Hauge?

Trái ngược với vị thế cạnh tranh tại các đội bóng thuộc Top 6, Leeds United và Everton đang đưa ra một lộ trình phát triển rõ ràng hơn cho Hauge. Hai câu lạc bộ này không chỉ cần hỏa lực mà còn sẵn sàng trao cho cầu thủ người Na Uy vai trò hạt nhân trong lối chơi.

Đáng chú ý, Leeds United đã cử đội ngũ tuyển trạch theo dõi sát sao từng bước chạy của Hauge, trong khi Everton coi anh là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hàng công mùa giải tới. Tại đây, Hauge sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên, một yếu tố then chốt để anh duy trì phong độ và tiếp tục phát triển sự nghiệp thay vì rủi ro phải ngồi dự bị dài hạn tại các đội bóng lớn.

Hauge có thể nhìn vào sự thành công của Odegaard để đặt niềm tin.

Việc Bodo/Glimt sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với mức giá 35 triệu bảng đã chính thức mở màn cho cuộc đua giành chữ ký của Hauge. Đối với cá nhân cầu thủ người Na Uy, tấm gương thành công của người đồng hương Martin Odegaard tại Ngoại hạng Anh là một động lực lớn. Dù chọn con đường trở thành một phần của dự án lớn tại Arsenal, MU hay làm ngôi sao trung tâm tại Leeds, Everton, quyết định này sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của sát thủ vùng Bodo.