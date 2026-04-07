Arsenal và Newcastle gia nhập cuộc đua chiêu mộ Christian Kofane giá 100 triệu euro Tiền đạo 19 tuổi của Bayer Leverkusen trở thành tâm điểm kỳ chuyển nhượng khi cả Arsenal và Newcastle đều muốn sở hữu chữ ký của tài năng trẻ được định giá "trăm triệu đô".

Bundesliga một lần nữa chứng minh vị thế là "vườn ươm" tài năng hàng đầu thế giới khi Christian Kofane, tiền đạo mới 19 tuổi của Bayer Leverkusen, đang trở thành mục tiêu săn đón gắt gao của các ông lớn Premier League. Theo những báo cáo mới nhất, Arsenal và Newcastle United là hai cái tên dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao đang lên này.

Christian Kofane nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Bayer Leverkusen. Ảnh: Getty Images

Sức hút từ "viên ngọc thô" 100 triệu euro

Chỉ sau một mùa giải đột phá tại BayArena, Christian Kofane đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tiền đạo triển vọng nhất châu Âu. Dù mới ở tuổi 19, cầu thủ này đã thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc trong lối chơi, trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Leverkusen tại Bundesliga.

Sức nóng của thương vụ này càng tăng lên sau những phát biểu từ người đại diện của Kofane, ông Eric Depolo. Chia sẻ với giới truyền thông, Depolo không ngần ngại khẳng định giá trị của thân chủ mình: "Arsenal thực sự nghiêm túc với Kofane. Nếu có được cậu ấy, họ sẽ sở hữu một tiền đạo hàng đầu trong ít nhất 10 năm tới. Đây là mẫu cầu thủ có mức giá không dưới 100 triệu euro".

Kế hoạch của Arsenal và Newcastle

Đối với Arsenal, việc nhắm đến Kofane nằm trong chiến lược trẻ hóa đội hình và tìm kiếm một trung phong có khả năng duy trì phong độ đỉnh cao dài hạn. HLV Mikel Arteta được cho là đánh giá cao tố chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại của tiền đạo người Đức, xem anh là mảnh ghép hoàn hảo cho tương lai của Pháo thủ.

Trong khi đó, Newcastle United cũng không giấu giếm tham vọng nâng cấp hàng công. Bất chấp việc đang dồn lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ Bazoumana Traore từ Hoffenheim, "Chích chòe" vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Kofane như một phương án dự phòng chiến lược hoặc một sự bổ sung chất lượng cho tham vọng cạnh tranh tại đấu trường châu Âu.

Lập trường cứng rắn từ Bayer Leverkusen

Dù nhận được sự quan tâm lớn từ các đội bóng giàu tiềm lực tài chính tại Anh, Bayer Leverkusen hiện vẫn giữ thái độ kiên quyết. Đội bóng nước Đức không có ý định chia tay tài năng sáng giá nhất của mình chỉ sau một mùa giải gắn bó. Leverkusen hiểu rằng giá trị của Kofane sẽ còn tăng cao trong tương lai và họ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được một lời đề nghị "không thể chối từ", mang tính đột biến về mặt tài chính.

Đáng chú ý, bên cạnh Kofane, Arsenal còn được cho là đang để mắt tới Bruno Guimaraes – ngôi sao chủ chốt của chính Newcastle. Điều này có thể tạo ra một kịch bản chuyển nhượng thú vị và phức tạp giữa ba câu lạc bộ trong thời gian tới. Với sự xuất hiện của những con số chuyển nhượng khổng lồ, Christian Kofane hứa hẹn sẽ là cái tên làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.