Arsenal và nhiệm vụ hóa giải lời nguyền châu lục tại chung kết Champions League Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal hướng tới cú đúp vĩ đại tại Budapest. Cuộc đối đầu PSG là cơ hội để Arteta xóa bỏ bóng ma thất bại suốt 30 năm qua.

Sau 22 năm chờ đợi để tái chiếm đỉnh cao Ngoại hạng Anh, Arsenal đang đối diện cơ hội biến mùa giải năm nay thành chương huy hoàng nhất lịch sử. Tại Budapest, thầy trò Mikel Arteta chỉ còn cách chiếc cúp Champions League danh giá đúng một trận đấu. Tuy nhiên, để chạm tay vào vinh quang, "Pháo thủ" phải thực hiện một sứ mệnh tối thượng: Vượt qua những bóng ma thất bại đã ám ảnh họ suốt ba thập kỷ tại đấu trường châu lục.

Ba thập kỷ và những ký ức nghiệt ngã

Hành trình của đại diện London tại châu Âu, kể từ sau chức vô địch Winners' Cup năm 1994, là một chuỗi bi kịch kéo dài. Những ký ức đau đớn vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ, từ cú lốp bóng định mệnh của Nayim năm 1995, thất bại trên chấm luân lưu trước Galatasaray năm 2000, cho đến đêm Paris 2006 đầy tiếc nuối.

Arsenal và Mikel Arteta đã chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Tại chung kết Champions League 2006, tấm thẻ đỏ của Jens Lehmann cùng những bàn thua muộn màng đã tước đi cơ hội đăng quang đầu tiên của kỷ nguyên Arsene Wenger. Ngay cả dưới thời "vua Europa League" Unai Emery, Arsenal cũng không thể thoát khỏi cái dớp thất bại khi để thua Chelsea trong trận chung kết tại Baku năm 2019. Những thất bại liên tiếp này đã tạo nên một áp lực tâm lý vô hình mỗi khi đội bóng bước ra sân chơi châu lục.

Bản lĩnh mới dưới triều đại Mikel Arteta

Khác với hình ảnh một đội bóng "hào hoa nhưng mong manh" trong quá khứ, Arsenal phiên bản hiện tại mang một tầm vóc và tâm thế hoàn toàn khác. Việc bước lên ngôi vương Ngoại hạng Anh chỉ 12 ngày trước trận chung kết Champions League là cú hích tâm lý cực đại cho toàn đội.

Sự thăng hoa của những hạt nhân như Declan Rice cùng bản lĩnh của thủ lĩnh Martin Odegaard đã nhào nặn nên một tập thể đoàn kết và lầm lì. Dưới bàn tay của Mikel Arteta, "Pháo thủ" trở thành một khối thống nhất, lừng lững tiến vào Puskas Arena với vị thế của nhà vua xứ sương mù. Họ không còn dễ dàng sụp đổ trước áp lực, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu ở cường độ cao.

Khát khao viết lại lịch sử tại Budapest

Đối thủ Paris Saint-Germain chắc chắn là thử thách đáng gờm, nhất là khi đội bóng Pháp từng gieo sầu cho Arsenal ở bán kết mùa giải trước. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đang ủng hộ đại diện nước Anh khi họ sở hữu điểm rơi phong độ lý tưởng và một đội hình đang ở độ chín.

Giờ là thời điểm thích hợp để Arsenal hướng đến chức vô địch Champions League.

Bản thân huấn luyện viên Mikel Arteta hiểu rằng đây là cuộc chiến để xác lập sự bất tử. Một chiến thắng tại Budapest không chỉ giúp Arsenal hoàn tất cú đúp danh hiệu vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ, mà còn chính thức đóng lại chương buồn kéo dài 30 năm tại châu Âu. Một kỷ nguyên mới đang mở ra, nơi những bóng ma quá khứ sẽ bị quét sạch để nhường chỗ cho ánh hào quang của vị vua mới tại lục địa già.