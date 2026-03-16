Arsenal và nỗi lo bán hớ: Bài học đắt giá từ thương vụ Jakub Kiwior Dù có thể nhận thêm hoa hồng từ việc Porto bán Jakub Kiwior cho Juventus, Arsenal vẫn đối mặt chỉ trích về khả năng thanh lý cầu thủ khi để mất khoản lợi nhuận lớn vào tay đối tác.

Thương vụ Jakub Kiwior đang trở thành minh chứng rõ nét cho sự tương phản trong chính sách chuyển nhượng của Arsenal. Trong khi Pháo thủ thành công rực rỡ ở khâu mua sắm để xây dựng đội hình cạnh tranh danh hiệu, họ lại tiếp tục bộc lộ sự lúng túng trong "nghệ thuật" thanh lý cầu thủ để tối ưu hóa lợi nhuận.

Kiwior sẽ chính thức chia tay Arsenal hè này.

Jakub Kiwior từng là nhân tố quan trọng trong hành trình tiến đến bán kết Champions League mùa trước của Arsenal. Trung vệ người Ba Lan đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau màn trình diễn ấn tượng trước Real Madrid tại tứ kết. Tuy nhiên, sự ổn định của bộ đôi Gabriel Magalhaes - William Saliba cùng việc HLV Mikel Arteta chiêu mộ thêm Piero Hincapie và Cristhian Mosquera đã đẩy cựu sao Spezia vào vị trí dự bị.

Để cứu vãn sự nghiệp, Kiwior đã gia nhập Porto dưới dạng cho mượn và nhanh chóng tỏa sáng tại Bồ Đào Nha với 2 kiến tạo sau 28 trận. Hiện tại, Porto có điều khoản bắt buộc mua đứt hậu vệ này với giá khoảng 20 triệu bảng. Đáng chú ý, đây có thể chỉ là bước đệm để Porto thực hiện một thương vụ "lướt sóng" đầy lợi nhuận ngay trong mùa hè tới.

Kịch bản 'ép giá' từ Porto và sự quan tâm của Juventus

Theo nguồn tin từ Tuttosport, gã khổng lồ Italy Juventus đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Kiwior. Đội bóng của HLV Luciano Spalletti coi việc bổ sung trung vệ là ưu tiên hàng đầu, khi ngoại trừ Gleison Bremer, không nhân tố nào tại Allianz Stadium được đảm bảo vị trí bất khả xâm phạm. Kiwior được kỳ vọng sẽ thay thế Lloyd Kelly, người đã chuyển đến từ Newcastle vào năm ngoái nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Nếu thương vụ này xảy ra, Arsenal sẽ kích hoạt được điều khoản hưởng phần trăm hoa hồng từ việc bán lại cầu thủ. Cụ thể, đội chủ sân Emirates có thể thu thêm khoảng 1,7 triệu bảng nếu Porto nhượng lại trung vệ này cho Bianconeri. Tuy nhiên, con số này trở nên quá nhỏ bé khi so sánh với khoản lãi mà đội bóng Bồ Đào Nha dự kiến thu về.

Porto có thể kiếm lời nhanh chóng từ Kiwior.

Báo cáo chỉ ra rằng Porto sẵn sàng hét giá Kiwior lên tới 35 triệu euro (tương đương 30,4 triệu bảng). Nếu Juventus chấp nhận mức giá này, Porto sẽ đút túi khoản lợi nhuận ròng hơn 10 triệu bảng chỉ trong một thời gian ngắn nắm giữ cầu thủ.

Thất bại trong nghệ thuật bán người của Pháo thủ

Dưới góc độ quản trị tài chính, việc Arsenal chỉ thu về tổng cộng khoảng 21,7 triệu bảng cho một hậu vệ đẳng cấp quốc tế, trong khi đối tác dễ dàng kiếm lời hơn 30 triệu bảng ngay sau đó, bị coi là một thất bại. Điều này lặp lại một kịch bản quen thuộc tại Emirates trong những năm qua: mua đắt nhưng bán rẻ, hoặc để mất giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng.

Dù HLV Arteta không thể đảm bảo số phút ra sân cho Kiwior, nhưng việc để Porto cài cắm các điều khoản mua đứt với mức phí thấp so với giá trị thực tế của cầu thủ đang khiến ban lãnh đạo Arsenal phải đối mặt với nhiều dấu hỏi từ người hâm mộ. Một cuộc chia tay là giải pháp tốt nhất cho cá nhân Kiwior, nhưng với Arsenal, đây là bài học về cách định giá và thương thảo hợp đồng trong tương lai.