Arsenal và sự sụp đổ hệ thống: Mikel Arteta đang đánh mất vận mệnh của Pháo thủ Lối chơi thực dụng thái quá, sai lầm trong xoay tua nhân sự và thống kê ám ảnh vào tháng Tư đang khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Tháng Tư lại về, và với những người yêu mến Arsenal, đây không còn là khoảng thời gian của hy vọng mà là khởi đầu cho một chu kỳ sụp đổ quen thuộc. Kể từ khi Mikel Arteta nắm quyền, đội bóng dường như bị ám quẻ bởi lời nguyền tháng Tư. Những sai lầm lặp đi lặp lại, sự bảo thủ trong cách vận hành nhân sự và một tâm lý thi đấu nhược tiểu đang đẩy Pháo thủ vào ngõ cụt ngay khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định nhất.

Thống kê báo động và lời nguyền tháng Tư

Số liệu thực tế không biết nói dối và nó đang chống lại Mikel Arteta một cách phũ phàng. Trong suốt 6 năm dẫn dắt Arsenal, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trong các trận đấu diễn ra vào tháng Tư, đó là trận thắng trước Sporting Lisbon. Đây là một thống kê khó tin đối với một đội bóng tự xưng là ứng cử viên vô địch: 6 mùa giải và chỉ 1 chiến thắng trong tháng then chốt.

Trước đây, những lời chỉ trích về lối chơi thiếu đột phá thường bị coi là ác cảm cá nhân, nhưng hiện tại, kết quả tồi tệ đã phơi bày tất cả. Những sai lầm mang tính hệ thống của người quản lý một lần nữa quay lại ám ảnh đội bóng. Arsenal không còn là một cỗ máy tấn công quyến rũ; họ trở thành một tập thể khô khan, dễ bị bắt bài và luôn hụt hơi đúng lúc cần bản lĩnh nhất.

Arsenal của Arteta có nguy cơ bị Man City vượt mặt.

Sự bảo thủ trong xoay tua và cái giá phải trả

Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự suy kiệt của Arsenal là cách Arteta quản lý nhân sự. Ông luôn khẳng định mình cần những cầu thủ tốt nhất sẵn sàng cho giai đoạn cuối, nhưng thực tế, ông lại vắt kiệt sức họ cho đến khi chấn thương ập đến. Bukayo Saka là minh chứng điển hình. Saka phải cày ải trong quá nhiều trận đấu mà lẽ ra anh có thể được nghỉ ngơi, để rồi giờ đây phải ngồi ngoài vì quá tải.

Khi Saka vắng mặt, Arsenal buộc phải dùng Noni, một cầu thủ thường xuyên có những pha xử lý lỗi và đẩy bóng ra hết đường biên một cách vô hại. Sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình chính và dự bị, cộng với việc không tin tưởng vào các phương án xoay tua, khiến Arsenal trở thành một đội bóng rệu rã. Các cầu thủ không còn đủ thể lực để duy trì cường độ chơi bóng đỉnh cao, dẫn đến những màn trình diễn nhạt nhòa.

Tâm lý thi đấu bạc nhược

Điều đáng quan ngại nhất hiện nay không chỉ là chiến thuật, mà là tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Trong trận thua 1-2 trước Bournemouth, một trận đấu buộc phải thắng trong cuộc đua vô địch, Arsenal đã trình diễn một thái độ thi đấu khó hiểu. Khi bị dẫn trước, thay vì hối hả tìm bàn gỡ, các cầu thủ lại thong dong, chậm chạp trong những quả ném biên hay phạt góc.

Arsenal gây thất vọng trước Bournemouth.

Họ không chạy nước rút để thu hồi bóng, không thể hiện khao khát cháy bỏng để lật ngược thế cờ. Hành vi này phản ánh sự sợ hãi, không chắc chắn và thiếu ý chí chiến đấu. Những tân binh như Gyokeres bị cô lập hoàn toàn, trong khi Zubimendi chỉ thực hiện những đường chuyền an toàn, thiếu tính đột phá. Sự tự tin dường như đã biến mất khỏi đôi chân của những người khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Arsenal đang đánh mất bản sắc

Trong suốt chiều dài lịch sử, Arsenal luôn được biết đến là đội bóng chơi kiểm soát và áp đặt lối chơi. Hiện tại, ngoại trừ Odegaard, không còn ai có khả năng cầm bóng tự tin. Ngay cả khi Odegaard trở lại, liệu anh có thể thay đổi được gì khi cả hệ thống đang phản ánh sự thận trọng thái quá của huấn luyện viên? Arteta từng mang lại sự thực dụng cần thiết cho đội bóng ở một giai đoạn nhất định, nhưng ông đã đi quá xa.

Trong suốt năm 2026, đội bóng chỉ có một kịch bản duy nhất để thắng: ghi bàn trước và co cụm phòng ngự. Lối đá này khiến người xem cảm thấy mệt mỏi và không hiệu quả khi đối đầu với những đội bóng lớn. So sánh với Manchester City, Arsenal trông giống như một tập thể không còn tận hưởng việc chơi bóng. Nếu tuần tới Arsenal tiếp tục bị Sporting loại khỏi Champions League và mất điểm trước Man City, cuộc đua vô địch sẽ chính thức khép lại theo kịch bản đau đớn nhất.