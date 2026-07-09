Arsenal và thương vụ Morgan Rogers: Bài toán 130 triệu bảng từ Aston Villa Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, Mikel Arteta nhắm Morgan Rogers làm mảnh ghép cho hành lang cánh, song mức giá kỷ lục từ Villa đang tạo ra thế bế tắc.

Arsenal đang bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè với tâm thế của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tham vọng chinh phục đỉnh cao Champions League mùa tới đang đẩy đội chủ sân Emirates vào một cuộc đàm phán đầy cam go với Aston Villa về trường hợp của ngôi sao chạy cánh Morgan Rogers.

Tham vọng nâng cấp hành lang cánh của Mikel Arteta

Sự thăng hoa của Morgan Rogers trong 18 tháng qua đã biến anh trở thành một trong những tài năng tấn công sáng giá nhất xứ sở sương mù. Ở tuổi 23, cầu thủ này không chỉ là trụ cột tại Villa Park mà còn là niềm hy vọng của đội tuyển Anh hướng tới vinh quang World Cup. Với Mikel Arteta, Rogers là mục tiêu tối thượng để gia cố hành lang cánh trái, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đang đối mặt với nhiều đồn đoán.

Arteta sẽ cần bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái. Ảnh: Getty.

Mức định giá 130 triệu bảng: Thử thách cực đại cho Pháo thủ

Tuy nhiên, việc sở hữu chữ ký của Rogers không hề đơn giản. Aston Villa, dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, đang nắm giữ lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Rogers vẫn còn tới 5 năm hợp đồng và đội bóng vùng Midlands không hề chịu áp lực phải bán ngôi sao số một của mình cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Thông điệp từ Villa Park gửi đi là vô cùng đanh thép: 130 triệu bảng hoặc không có thỏa thuận nào cả. Đây là con số khổng lồ, ngay cả khi chính Rogers cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu mình có xứng đáng với mức định giá kỷ lục này hay không. Unai Emery được cho là sẽ kiên quyết ngăn cản thương vụ xảy ra, khiến các cuộc đàm phán có nguy cơ rơi vào bế tắc kéo dài nếu Arsenal cố tình mặc cả.

Aston Villa muốn 130 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Rogers. Ảnh: Getty.

Quân bài chiến lược Leandro Trossard

Để tháo gỡ nút thắt về tài chính, Arsenal có thể sử dụng Leandro Trossard như một phần của thỏa thuận trao đổi. Tiền đạo người Bỉ đang tìm kiếm bến đỗ mới sau một mùa giải không thể chiếm suất đá chính thường xuyên. Hiện tại, Aston Villa đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Trossard và bản thân cầu thủ này cũng rất cởi mở với viễn cảnh chuyển đến sân Villa Park.

Việc đưa Trossard vào hợp đồng có thể là chìa khóa giúp Pháo thủ thuyết phục Villa nhượng bộ. Tuy nhiên, nếu không thể tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng, Arsenal buộc phải chấp nhận nhìn mục tiêu hàng đầu của mình tiếp tục gắn bó với màu áo Aston Villa ở mùa giải tới.