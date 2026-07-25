Arsenal và Tottenham gia nhập cuộc đua chiêu mộ Antonio Nusa với giá 51 triệu bảng Màn trình diễn thăng hoa tại World Cup 2026 đưa Antonio Nusa trở thành tâm điểm chuyển nhượng của hai ông lớn Bắc London với mức giá 51 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng tại Bắc London đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cả Arsenal lẫn Tottenham Hotspur đều đưa Antonio Nusa vào tầm ngắm. Màn trình diễn bùng nổ của tài năng trẻ 21 tuổi trong màu áo tuyển Na Uy tại World Cup 2026 đã biến anh thành một trong những cái tên thu hút nhất mùa hè này.

Antonio Nusa được chú ý sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bước tiến vượt bậc từ Bundesliga đến đấu trường World Cup

Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế RB Leipzig vừa trải qua mùa giải ấn tượng tại Bundesliga với 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 31 trận ra sân. Tuy nhiên, chính sân chơi World Cup 2026 mới là nơi nâng tầm giá trị và danh tiếng của Nusa trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Trải qua 6 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tuyển thủ Na Uy liên tục tạo ra những đột biến nhờ tốc độ và khả năng qua người ấn tượng. Nổi bật nhất là bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội. Ở trận tứ kết gặp tuyển Anh, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Nusa vẫn để lại nhiều dấu ấn trước khi Na Uy chấp nhận thất bại 1-2 sau hiệp phụ.

Trước sự săn đón gay gắt từ nhiều đội bóng châu Âu, RB Leipzig duy trì quan điểm cứng rắn trên bàn đàm phán. Đội bóng nước Đức không có ý định giảm giá và chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận đủ khoản phí khoảng 51 triệu bảng.

Tính toán chiến thuật của Arsenal và bài toán nhân sự tại Tottenham

Arsenal hiện chưa gửi đề nghị chính thức do ban lãnh đạo đội bóng muốn đánh giá kỹ tương lai của Gabriel Martinelli. Dù không chủ động rao bán tuyển thủ người Brazil, đội chủ sân Emirates sẽ cân nhắc phương án chia tay nếu nhận được lời đề nghị vượt mốc 51 triệu bảng từ các CLB ở châu Âu hoặc châu Á, qua đó mở đường tái đầu tư vào Nusa.

Ở chiều ngược lại, Tottenham Hotspur của HLV Roberto De Zerbi lại đối mặt với bài toán khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở hai biên. Hàng loạt nhân tố tấn công như Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons và Wilson Odobert đều dính chấn thương và vắng mặt trong chuyến du đấu hè. Dù vậy, Spurs cần phải thanh lý hoặc xác định rõ tương lai của Manor Solomon và Mikey Moore trước khi đưa ra mức giá chính thức cho Leipzig.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ các đại diện Serie A

Cuộc đua giành chữ ký của Nusa không chỉ diễn ra nội bộ tại thành London. Cả AC Milan lẫn AS Roma đều đã chủ động tiếp cận người đại diện của cầu thủ 21 tuổi.

AC Milan coi tài năng trẻ người Na Uy là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch nâng cấp hàng công và sẵn sàng bán ngôi sao Rafael Leao để cân đối tài chính. Trong khi đó, AS Roma cũng đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức trị giá khoảng 38 triệu bảng để thuyết phục RB Leipzig nhả người.