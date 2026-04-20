Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch dù thất bại trước Man City Thất bại 1-2 tại Etihad không làm lung lay ý chí của thầy trò Mikel Arteta. Với lịch thi đấu thuận lợi và điểm tựa tinh thần, Arsenal vẫn rộng cửa đăng quang Ngoại hạng Anh.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Etihad không chỉ đánh dấu một trận thua mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của Arsenal. Dù thất bại 1-2 trước đối thủ trực tiếp Manchester City, phản ứng của các cầu thủ và ban huấn luyện cho thấy niềm tin vào chức vô địch Ngoại hạng Anh vẫn chưa hề dập tắt. Tiền vệ Declan Rice đã ngay lập tức khích lệ đội trưởng Martin Odegaard với thông điệp khẳng định mọi thứ vẫn đang ở phía trước.

Bản lĩnh trong thất bại tại Etihad

Trận thua trước Manchester City mang đến nhiều tiếc nuối hơn là sự thất vọng về chuyên môn. Những con số thống kê và diễn biến trên sân cho thấy Arsenal đã ở rất gần một kết quả có lợi. Pha dứt điểm trúng cột dọc của Eze hay cú đánh đầu vọt xà từ Kai Havertz là những minh chứng cho ranh giới mong manh giữa một trận hòa và một thất bại. Huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định các học trò của ông đang trở nên thuyết phục hơn về khả năng đăng quang sau khi đã chơi sòng phẳng với cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola.

So sánh tương quan sức mạnh và phong độ

Dù vừa sẩy chân, sự lạc quan của Arsenal hoàn toàn có cơ sở khoa học. Thất bại trước Bournemouth trước đó chỉ là trận thua đầu tiên của "Pháo thủ" tại Ngoại hạng Anh tính từ đầu năm. Xét về phong độ dài hạn, Arsenal vẫn duy trì sức mạnh tương đương Manchester City với cùng 20 bàn thắng ghi được trong 10 vòng đấu gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng của Pep Guardiola hiện tại không còn duy trì được sự hủy diệt tuyệt đối như những mùa giải trước, khi họ khó thiết lập được những chuỗi thắng kéo dài, mở ra cơ hội cho các đối thủ bám đuổi.

Trên bảng xếp hạng, Arsenal vẫn đang giữ ngôi đầu với khoảng cách 3 điểm và một bàn thắng so với Manchester City (đội còn một trận chưa đấu với Burnley). Điều này đồng nghĩa với việc hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quyết định ngôi vương ở những vòng đấu cuối cùng.

Lịch thi đấu - Điểm tựa vàng cho thầy trò Arteta

Lợi thế lớn nhất của Arsenal nằm ở lịch thi đấu vô cùng thuận lợi trong giai đoạn nước rút. Trong khi Manchester City phải đối mặt với 4 đội bóng đang đua tranh quyết liệt cho suất dự cúp châu Âu, con đường của Arsenal có phần bằng phẳng hơn đáng kể.

Cụ thể, cả 5 trận còn lại của Arsenal đều diễn ra tại London, bao gồm các cuộc tiếp đón Newcastle, Fulham, Burnley và hai chuyến làm khách trước West Ham cùng Crystal Palace. Đặc biệt, tất cả các đối thủ này đều đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đây là cơ hội vàng để thầy trò Arteta giành trọn 15 điểm tối đa và tích lũy thêm hiệu số bàn thắng bại, qua đó hiện thực hóa giấc mơ vô địch đã chờ đợi bấy lâu.