Arsenal vẫn nắm ưu thế trong cuộc đua vô địch bất chấp cú sẩy chân tại Emirates Trận thua Bournemouth 1-2 gây lo ngại, nhưng dữ liệu thống kê từ Opta và lịch thi đấu thuận lợi vẫn đang ủng hộ thầy trò Mikel Arteta trước Manchester City.

Sau một cuối tuần đầy biến động tại Ngoại Hạng Anh, bầu không khí tại khu vực Bắc London đang bao trùm bởi sự lo âu. Trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Bournemouth đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Arsenal, nhất là khi kình địch Manchester City vừa có chiến thắng thuyết phục tại Stamford Bridge.

Bản lĩnh sẽ quyết định chức vô địch mùa này.

Tuy nhiên, nếu gạt bỏ những cảm xúc nhất thời để nhìn vào những con số và bản chất của cuộc đua, tình hình thực tế có thể không bi đát như vẻ bề ngoài. Dù khoảng cách với Man City bị thu hẹp xuống còn 6 điểm (City còn một trận chưa đấu), Arsenal vẫn nắm trong tay những lợi thế quan trọng để bảo vệ ngôi đầu.

Sự thật về sức mạnh của Manchester City

Lý thuyết phổ biến nhất hiện nay là: "Nếu Manchester City thắng tất cả các trận còn lại, họ sẽ vô địch". Tuy nhiên, việc thực hiện chuỗi thắng tuyệt đối trong giai đoạn nước rút là thử thách cực kỳ gian nan, ngay cả với tập thể của Pep Guardiola. Trong hai mùa giải gần nhất, chuỗi trận thắng dài nhất của Man City chỉ dừng lại ở con số 6.

Đây không còn là một Man City vận hành như một chiếc đồng hồ Metronome không bao giờ sai sót. Họ vẫn rất mạnh, nhưng không hề bất khả chiến bại. Việc giả định City sẽ có một giai đoạn nước rút hoàn hảo thường dựa vào danh tiếng quá khứ hơn là những minh chứng thực tế ở mùa giải này.

Bản lĩnh trong các trận cầu lớn là điểm tựa

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về trận đại chiến tại Etihad vào cuối tuần. Thay vì nhìn nhận đây là một mối đe dọa, Arsenal nên xem đó là cơ hội vàng để định đoạt cuộc chơi. Lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ thầy trò Arteta khi họ sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước Man City tại Ngoại Hạng Anh (thắng 2, hòa 3).

Thành tích đối đầu lớn củng cố niềm tin. Ảnh: Opta.

Đáng chú ý, Arsenal là đội để thua ít nhất trong nhóm "Big Six" dưới thời Mikel Arteta. Trong 3 mùa giải rưỡi vừa qua, họ chỉ nhận 8 thất bại trong 39 trận đối đầu với các đội top đầu, tích lũy điểm số cao hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Điều này cho thấy Pháo thủ thường sẩy chân trước các đối thủ dưới cơ với khối đội hình lùi sâu hơn là khi đối đầu trực tiếp với các kình địch đua vô địch.

Nền tảng phòng ngự vẫn là điểm tựa Pháo Thủ. Ảnh Opta.

Lịch thi đấu và những con số thống kê nền tảng

Dựa trên bảng xếp hạng sức mạnh của Opta, các trận đấu còn lại của Arsenal có mức độ khó trung bình là 90.4, trong khi của Manchester City là 92.0 (chỉ số càng cao đối thủ càng mạnh). Xét trên bình diện toàn giải, Arsenal là đội có lịch thi đấu thuận lợi thứ tư từ nay đến cuối mùa.

Lịch thi đấu Arsenal vẫn dễ hơn Man City. Ảnh Opta.

Về mặt kỹ thuật, nền tảng phòng ngự của Arsenal vẫn đứng đầu giải đấu. Tính riêng trong năm 2026, họ là đội duy nhất để lọt lưới ít hơn 1 bàn thắng kỳ vọng mỗi trận (trung bình 0.76 xGA). Ngay cả trong trận thua Bournemouth, tổng xG của Arsenal vẫn đạt mức 2.32, cho thấy khả năng tạo cơ hội vẫn rất ổn định, đặc biệt là từ các tình huống cố định - vũ khí thượng hạng của Arteta.

Thua đau dù chỉ số xG vượt trội Bournemouth. Ảnh Opta.

Niềm tin từ siêu máy tính

Loại bỏ các yếu tố cảm xúc, siêu máy tính của Opta sau 10.000 lần mô phỏng các kịch bản còn lại vẫn đặt Arsenal ở vị trí ứng cử viên số một. Kết quả cho thấy Arsenal giành chức vô địch trong 87% số trường hợp. Đây là con số thực tế nhất để người hâm mộ đội bóng này giữ được cái đầu lạnh.

Siêu máy tính vẫn nghiêng về Arsenal. Ảnh Opta.

Arsenal không cần phải thay đổi bản sắc hay tìm kiếm giải pháp thần kỳ. Họ chỉ cần quay lại với sự hiệu quả đã giúp họ thống trị các con số thống kê từ đầu năm. Chức vô địch vẫn nằm trong tầm tay, và trận thua tại Emirates có thể là liều thuốc cần thiết để toàn đội thức tỉnh trước khi bước vào "trận chung kết" của mùa giải tại Etihad.