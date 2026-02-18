Arsenal vắng Odegaard và Havertz trước Wolves: Toan tính của Arteta cho Derby HLV Mikel Arteta xác nhận Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Martin Odegaard và Kai Havertz trong trận gặp Wolves để bảo toàn lực lượng cho đại chiến Tottenham.

Arsenal sẽ bước vào cuộc đối đầu với Wolves tại Ngoại hạng Anh mà không có sự phục vụ của hai nhân tố then chốt là Martin Odegaard và Kai Havertz. Đây là quyết định mang tính chiến lược của HLV Mikel Arteta nhằm đảm bảo các trụ cột đạt thể trạng tốt nhất cho trận derby Bắc London quan trọng với Tottenham vào cuối tuần này.

Havertz và Odegaard sẽ vắng mặt trước Wolves.

Quyết định thận trọng của Mikel Arteta

Trong bối cảnh Arsenal đang duy trì phong độ cao trên mọi đấu trường và hướng tới mục tiêu cạnh tranh danh hiệu, việc quản lý nhân sự trở nên tối quan trọng. Cả Odegaard và Havertz đều đang gặp những vấn đề chấn thương nhẹ, buộc ban huấn luyện phải áp dụng phương án tiếp cận thận trọng thay vì mạo hiểm sử dụng họ ngay lập tức.

Chia sẻ về tình hình lực lượng, HLV Mikel Arteta cho biết: "Đối với trận gặp Wolves, Odegaard sẽ không đủ thể lực nhưng cho ngày Chủ nhật, chúng tôi rất hy vọng cậu ấy có thể đồng hành cùng toàn đội. Kai là trường hợp còn lại, cậu ấy có khả năng ra sân vào cuối tuần nên tôi rất mong đợi có cậu ấy trong đội hình".

Thử thách chiều sâu đội hình Arsenal

Việc thiếu vắng bộ đôi sáng tạo này sẽ là bài kiểm tra cho chiều sâu đội hình của Pháo thủ. Khi lịch thi đấu trở nên dày đặc, khả năng xoay tua và sự thích nghi của các cầu thủ dự bị sẽ quyết định liệu Arsenal có duy trì được đà thăng hoa hay không. Sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cách Arteta sắp xếp sơ đồ chiến thuật để bù đắp khoảng trống mà Odegaard và Havertz để lại.

Nhìn chung, việc gạch tên hai trụ cột trong trận gặp Wolves cho thấy Arsenal đang đặt ưu tiên hàng đầu vào tính ổn định dài hạn. Một chiến thắng trước Wolves không chỉ giúp họ duy trì vị thế tại Ngoại hạng Anh mà còn là bước chạy đà tâm lý hoàn hảo trước khi bước vào trận cầu sinh tử với Tottenham.