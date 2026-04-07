Arsenal vắng Saka và Timber trước trận tứ kết Champions League gặp Sporting CP HLV Mikel Arteta xác nhận bộ đôi Bukayo Saka và Jurrien Timber bỏ lỡ trận lượt đi trên sân khách, trong khi đón nhận tin vui từ sự trở lại của Rice và Trossard.

Arsenal sẽ hành quân đến sân Jose Alvalade của Sporting Lisbon trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League mà không có sự phục vụ của hai nhân tố chủ chốt. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Mikel Arteta xác nhận Bukayo Saka và Jurrien Timber đã không cùng toàn đội bay sang Bồ Đào Nha do chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Arsenal sẽ đặt hy vọng vào đấu trường Champions League mùa này.

Biến động nhân sự: Kẻ ở lại, người tái xuất

Sự vắng mặt của Saka và Timber là tổn thất không nhỏ cho hành lang cánh của Pháo thủ. Bên cạnh đó, danh sách bệnh binh của đội bóng thành London vẫn còn những cái tên điều trị dài hạn như Ibrahima Ezi (chấn thương bắp chân) và Mikel Merino (chấn thương bàn chân). Tuy nhiên, ông Arteta hy vọng bộ đôi Saka và Timber có thể kịp trở lại cho vòng đấu tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

Ở chiều hướng tích cực, Arsenal đón nhận cú hích lớn về tinh thần khi Gabriel Magalhaes, Declan Rice và Leandro Trossard đã hoàn toàn bình phục. Sự trở lại của bộ ba này được kỳ vọng sẽ giúp đội hình Arsenal giữ được sự cân bằng và thép nơi tuyến giữa trước sức ép từ đối thủ.

Mục tiêu tối thượng tại đấu trường châu lục

Trong bối cảnh đã sớm dừng chân tại League Cup (thua Manchester City ở chung kết) và FA Cup (bị Southampton loại), Champions League và Ngoại hạng Anh trở thành hai mặt trận duy nhất để thầy trò Arteta cứu vãn một mùa giải trắng tay. Áp lực đang đè nặng lên chiến lược gia người Tây Ban Nha trong việc tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.

Đánh giá về đối thủ Sporting CP, Arteta dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng Bồ Đào Nha: "Những gì Sporting làm được trên sân nhà thật tuyệt vời. Phải là một tập thể xuất chúng mới có thể duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc đến vậy."

Biến nỗi đau thành động lực

Thất bại bất ngờ trước Southampton gần đây vẫn là vết gờ tâm lý, nhưng Arteta khẳng định toàn đội sẽ dùng đó làm bài học đắt giá. Ông nhấn mạnh việc nhìn nhận hành trình gian nan để có được vị thế hiện tại sẽ giúp các cầu thủ mạnh mẽ hơn. "Chúng tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra và tại sao. Trong bóng đá, cách bạn phản ứng sau thất bại mới là điều định nghĩa bản sắc đội bóng," thuyền trưởng Arsenal khẳng định.