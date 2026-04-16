Arsenal vào bán kết Champions League: Bản lĩnh thực dụng hay sự hụt hơi của Mikel Arteta? Dù vượt qua Sporting để năm thứ hai liên tiếp vào bán kết Champions League, Arsenal đang đối mặt với nỗi lo kiệt sức và hiệu suất tấn công giảm sút trầm trọng.

Arsenal vừa chính thức ghi tên mình vào bán kết Champions League mùa giải 2025-2026 sau trận hòa không bàn thắng trước Sporting CP tại sân Emirates. Dù thiết lập cột mốc lịch sử với hai năm liên tiếp lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất châu Âu, màn trình diễn của thầy trò Mikel Arteta đang dấy lên những hoài nghi về khả năng duy trì sức bền trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Sự thực dụng cực đoan và những con số biết nói

Trong một đêm diễn ra đầy kịch tính tại các sân cỏ châu Âu, Arsenal lại chọn cách tiếp cận trận đấu thận trọng đến mức kỳ lạ. Suốt 90 phút thi đấu, Pháo thủ chỉ tung ra duy nhất một cú dứt điểm trúng đích. Đây là hiệu suất thấp kỷ lục đối với một đội bóng đang tham vọng xưng vương tại cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Đoàn quân của Arteta chơi vẫn chưa thật sự thuyết phục.

Lối chơi thực dụng này tạo nên sự tương phản gay gắt với những màn trình diễn bùng nổ của các đối thủ khác. Trong khi Bayern Munich, Real Madrid hay Paris Saint-Germain sẵn sàng cống hiến những bữa tiệc bàn thắng kịch tính, Arsenal lại tỏ ra thiếu sức sống. Ngọn lửa rực cháy vốn là bản sắc của đội bóng dưới thời Arteta dường như chỉ còn là những tia sáng chập chờn, bị kìm hãm bởi áp lực từ mục tiêu giành danh hiệu sau nhiều năm chờ đợi.

Cuộc khủng hoảng thể lực sau 54 trận đấu

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm phong độ này bắt nguồn từ bài toán thể lực. Là đại diện cuối cùng của bóng đá Anh còn trụ lại tại đấu trường châu Âu, Arsenal đang phải trả giá đắt cho sự bền bỉ của mình. Với 54 trận đấu đã qua trên mọi mặt trận, các trụ cột của đội bóng thành London đang rơi vào trạng thái quá tải trầm trọng.

Danh sách chấn thương đang trở thành nỗi ám ảnh tại sân Emirates. Bên cạnh sự vắng mặt dài hạn của Bukayo Saka và Martin Odegaard, huấn luyện viên Arteta vừa nhận thêm tin không vui khi Noni Madueke dính chấn thương đầu gối. Sự thiếu hụt nhân sự này không chỉ làm giảm sức mạnh tấn công mà còn tước đi khả năng xoay tua đội hình của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Declan Rice: Điểm tựa tinh thần giữa cơn bão

Trong bối cảnh khó khăn, Declan Rice một lần nữa chứng minh tại sao anh là bản hợp đồng giá trị nhất của Arsenal. Dù gặp vấn đề sức khỏe và phải bỏ dở buổi tập ngay trước thềm trận đấu, người thủ quân mới vẫn nỗ lực thi đấu trọn vẹn 94 phút. Thống kê về tỷ lệ chuyền bóng chính xác và khả năng đánh chặn của Rice là điểm sáng hiếm hoi trong một trận cầu bế tắc.

Arsenal cần một bộ mặt tích cực hơn khi gặp Man City.

Mikel Arteta đã lên tiếng bảo vệ các học trò trước những chỉ trích từ giới chuyên môn. Ông nhấn mạnh rằng việc góp mặt ở bán kết Champions League là thành quả của một quá trình tiến bộ ổn định và người hâm mộ nên tận hưởng vị thế hiện tại của câu lạc bộ thay vì quá khắt khe với lối chơi.

Thử thách cực đại tại Etihad

Tuy nhiên, thời gian để Arsenal nghỉ ngơi là không có. Thử thách tiếp theo của họ sẽ là chuyến làm khách đầy giông bão tới sân của Manchester City tại Ngoại hạng Anh. Đối thủ của họ có lợi thế trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi, trái ngược hoàn toàn với tình trạng kiệt quệ của các cầu thủ Arsenal.

Chín trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Arteta. Để chạm tay vào vinh quang, Arsenal cần nhiều hơn là sự thực dụng; họ cần tìm lại bản sắc tấn công và ngọn lửa đam mê để sưởi ấm cơn khát danh hiệu bấy lâu nay. Liệu Pháo thủ có đủ sức rướn để vượt qua giai đoạn quyết định này hay sẽ một lần nữa lỡ hẹn với những danh hiệu cao quý?