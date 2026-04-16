Arsenal vào bán kết Champions League: Liệu thực dụng có đủ để xưng vương? Pháo thủ vượt qua Sporting CP nhờ hàng thủ thép, nhưng sự bế tắc trên hàng công và cơn bão chấn thương đang là bài toán khó cho Mikel Arteta trước Atletico Madrid.

Arsenal vừa chính thức ghi danh vào bán kết Champions League sau khi vượt qua Sporting CP bằng một lối chơi đậm chất thực dụng. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé đi tiếp là những dấu hỏi lớn về khả năng tấn công của đoàn quân HLV Mikel Arteta trước thềm đại chiến với đối thủ đầy duyên nợ Atletico Madrid.

Arsenal đang bị chỉ trích vì lối chơi thiếu tính đột biến.

Hệ thống phòng ngự và bài toán hiệu quả tấn công

Hành trình tiến sâu của Pháo thủ tại đấu trường châu Âu mùa này mang đậm dấu ấn của hệ thống phòng ngự kiên cố. Arsenal hiện được đánh giá là một trong những đội bóng tổ chức phòng ngự không bóng xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, triết lý "phòng ngự để giành danh hiệu" đang đối mặt với thử thách nghiệt ngã: sự thiếu hụt sức sát thương ở tuyến đầu.

Để thực sự chạm tay vào chức vô địch, sự an toàn nơi hậu phương phải đi kèm với khả năng kết liễu đối thủ. Đáng báo động, sự tự tin trong khâu triển khai bóng tại sân Emirates đang có dấu hiệu chạm đáy. Phần lớn các tình huống tấn công hiện nay đều phụ thuộc vào những đường phất bóng từ David Raya hoặc bộ đôi trung vệ, khiến lối chơi trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài.

Khủng hoảng nhân sự và sự bế tắc chiến thuật

HLV Mikel Arteta đang phải đối mặt với áp lực lớn từ dư luận, nhưng công tâm mà nói, cơn bão chấn thương đã tước đi những quân bài quan trọng nhất của ông. Việc thiếu vắng những hạt nhân sáng tạo như Bukayo Saka, Martin Odegaard hay sự cơ động của Jurrien Timber đã đẩy đội bóng vào thế khó. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải buộc lòng sử dụng những cầu thủ trẻ như Max Dowman (16 tuổi) hay một Kai Havertz chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Bên cạnh đó, việc vận hành sơ đồ với 4 trung vệ thực thụ đang vô tình bóp nghẹt không gian tấn công. Tiền đạo chủ lực Viktor Gyokeres đã rơi vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn trong trận gặp Sporting CP khi chỉ có vỏn vẹn 14 lần chạm bóng và tung ra duy nhất một cú sút trong cả trận đấu.

Arsenal còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Thử thách cực đại mang tên Atletico Madrid

Đối thủ tại bán kết của Arsenal là Atletico Madrid – một bậc thầy về lối chơi thực dụng dưới thời Diego Simeone. Dù nổi tiếng với phong cách phòng ngự lùi sâu, đại diện Tây Ban Nha vẫn sở hữu những mũi nhọn vô cùng sắc bén như Julian Alvarez và Antoine Griezmann. Khác với Arsenal đang phải gồng mình trên nhiều mặt trận, Atletico Madrid có thể dồn toàn lực cho Champions League khi đã ổn định vị trí tại La Liga.

Trong bối cảnh vừa bị loại khỏi các cúp quốc nội và đang chịu sức ép lớn từ Manchester City tại Ngoại hạng Anh, Champions League dường như là cứu cánh cuối cùng cho mùa giải của Arsenal. Tuy nhiên, nếu không sớm cải thiện hỏa lực hàng công, tấm khiên thép của Arteta khó lòng đứng vững trước áp lực bủa vây từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.