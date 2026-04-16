Arsenal vào bán kết Champions League sau trận hòa bế tắc trước Sporting CP Dù bảo toàn lợi thế để đi tiếp, màn trình diễn nhạt nhòa của Arsenal trước Sporting CP tại Emirates cho thấy lỗ hổng lớn khi thiếu vắng các trụ cột Odegaard và Saka.

Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Champions League sau trận hòa 0-0 trước Sporting CP ngay tại thánh địa Emirates. Dù giành quyền đi tiếp nhờ tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận, đoàn quân của Mikel Arteta đã để lại không ít sự lo ngại về lối chơi thiếu sắc sảo và khả năng tận dụng cơ hội khi vắng bóng các ngôi sao chủ chốt.

Arsenal nhọc nhằn giành vé đi tiếp tại Champions League.

Khoảng trống sáng tạo từ các trụ cột

Lý do tiên quyết khiến lối chơi của Arsenal trở nên khô cứng chính là sự vắng mặt đồng thời của Martin Odegaard và Bukayo Saka. Việc thiếu vắng bộ đôi này đã tước đi của đại diện Bắc London khả năng xuyên phá và nhãn quan chiến thuật sắc bén nhất.

Không có Odegaard, các đợt lên bóng trung lộ của "Pháo thủ" mất hẳn tính đột biến. Trong khi đó, việc thiếu Bukayo Saka khiến hành lang cánh phải không còn những pha đi bóng lắt léo gây hỗn loạn hàng thủ đối phương. Dù Gabriel Martinelli và Noni Madueke đã chơi đầy nỗ lực, cả hai vẫn chưa thể khỏa lấp được tầm ảnh hưởng quá lớn mà các đàn anh để lại.

Hàng công nhạt nhòa và sự vô duyên trước khung gỗ

Số liệu thống kê trong hiệp một phản ánh rõ nét sự bế tắc của đội chủ nhà. Arsenal tung ra 6 cú sút nhưng không một lần bóng đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ dừng lại ở mức 0.28, con số cho thấy Arsenal gần như không tạo được áp lực đủ lớn lên khung thành của thủ môn Rui Silva.

Eberechi Eze, người được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách sáng tạo, đã có một ngày thi đấu dưới sức với những pha dứt điểm thiếu chính xác. Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 84 khi Leandro Trossard có cơ hội ngon ăn nhất, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại Emirates.

Chiến thuật an toàn của Mikel Arteta

Một yếu tố khác khiến trận đấu kém phần hấp dẫn là cách tiếp cận có phần bảo thủ của Mikel Arteta. Với lợi thế dẫn trước từ lượt đi, Arsenal chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn tỷ số thay vì dồn lực kết liễu đối thủ.

Sự thận trọng của Mikel Arteta khiến Arsenal chơi có phần nhạt nhòa.

Sự thận trọng này vô tình nhường lại thế trận cho Sporting CP. Trong hiệp hai, có thời điểm đội khách kiểm soát bóng lên tới 67%. Sporting CP đã chơi một trận đấu đầy kỷ luật dưới sự chỉ huy của Inácio và Diomande. Thậm chí, nếu pha dứt điểm của Catamo ở phút 43 không trúng cột dọc, đại diện Bồ Đào Nha đã có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Về phía cá nhân, Viktor Gyokeres – người nhận được nhiều sự chú ý khi đối đầu đội bóng cũ – đã hoàn toàn bị phong tỏa và phải rời sân sớm từ phút 56. Chung cuộc, Arsenal hoàn thành mục tiêu đi tiếp nhưng bài toán nhân sự và hiệu suất hàng công sẽ là vấn đề đau đầu cho Arteta ở vòng đấu tới.