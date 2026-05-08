Arsenal vào chung kết Champions League: Khát vọng cú đúp lịch sử sau 20 năm chờ đợi Bàn thắng của Bukayo Saka trước Atletico Madrid không chỉ đưa Arsenal tới Paris mà còn đánh dấu bước ngoặt đưa Pháo thủ tiệm cận cú đúp danh hiệu vĩ đại.

Rạng sáng thứ Tư vừa qua, Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid với tỷ số tối thiểu 1-0. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, kể từ thất bại trước Barcelona vào năm 2006, người hâm mộ đội bóng thành London mới lại được chứng kiến câu lạc bộ đứng trước ngưỡng cửa thiên đường của bóng đá châu Âu.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ dưới thời Mikel Arteta

Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định cho sự lột xác của Arsenal. Từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng tại đấu trường châu lục, tiêu biểu là việc bị loại ở bán kết Europa League năm 2018 hay thất bại trong trận chung kết năm 2019 trước Chelsea, Pháo thủ hiện tại đã mang một diện mạo hoàn toàn khác: bản lĩnh, lỳ lợm và đầy khát khao.

Hành trình tiến đến Paris là kết quả của một quá trình xây dựng bài bản dưới triều đại Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã biến một tập thể trẻ trung thành một cỗ máy chiến thắng, sẵn sàng đương đầu với những áp lực khủng khiếp nhất tại sân chơi danh giá nhất cấp câu lạc bộ.

Cơ hội cho cú đúp danh hiệu lịch sử

Đáng chú ý, Champions League không phải là mặt trận duy nhất mà Arsenal đang thống trị. Tại Ngoại hạng Anh, đội bóng này đang tạo ra khoảng cách 5 điểm so với Manchester City khi giải đấu chỉ còn lại 3 vòng đấu. Kịch bản về một cú đúp danh hiệu – kịch bản vốn được coi là viễn tưởng đối với các cổ động viên lạc quan nhất vài năm trước – hiện đang nằm trong tầm tay.

Mặc dù có nhiều quan điểm cho rằng câu lạc bộ nên ưu tiên đấu trường quốc nội, nhưng phong độ hủy diệt hiện tại cho thấy Arsenal đủ khả năng chinh phục cả hai. Chức vô địch Ngoại hạng Anh sẽ là sự đền đáp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong khi ngôi vương Champions League sẽ là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện vị thế của một đại gia bóng đá châu Âu.

Đối đầu Paris Saint-Germain và lời nguyền 32 năm

Thử thách cuối cùng của Pháo thủ tại Paris sẽ là Paris Saint-Germain, đối thủ từng khiến họ ôm hận tại bán kết mùa giải trước. Tuy nhiên, vị thế của Arsenal đã thay đổi. Sự tự tin từ những chiến thắng quan trọng đã giúp thế hệ của Bukayo Saka và Martin Odegaard rũ bỏ tâm lý sợ hãi trong các trận cầu lớn.

Đã 32 năm trôi qua kể từ khi Arsenal nâng cao chiếc cúp châu Âu cuối cùng (Cup Winners’ Cup năm 1994). Những ký ức về thời kỳ hoàng kim đang dần được khơi lại. Tháng 5 và tháng 6 tới đây sẽ là thời điểm định đoạt liệu Mikel Arteta có thể đưa Arsenal chính thức gia nhập hàng ngũ những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử hiện đại, xóa bỏ cái dớp "về nhì" đã đeo bám câu lạc bộ suốt nhiều năm qua.