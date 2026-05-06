Arsenal vào chung kết Champions League nhờ hàng phòng ngự kỷ lục Vượt qua Atletico Madrid bằng bản lĩnh thép, Arsenal chính thức giành vé tới Budapest. Hệ thống của Mikel Arteta thiết lập cột mốc ấn tượng khi chỉ lọt lưới 2 bàn tại vòng knock-out.

Khoảnh khắc thót tim ở phút 51 trong cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid rạng sáng nay chính là bức tranh thu nhỏ về bản lĩnh của đại diện Ngoại hạng Anh. Hệ thống được tổ chức hoàn hảo của HLV Mikel Arteta vốn hiếm khi mắc sai lầm, nhưng pha xử lý lỗi của William Saliba đã đặt đội nhà vào tình thế nguy hiểm. Giuliano Simeone thoát xuống đối mặt trực diện với David Raya, mở ra cơ hội mười mươi cho đội khách.

Arsenal đang sở hữu hàng phòng ngự vững chắc bậc nhất châu Âu.

Sự can thiệp quyết định của Gabriel Magalhaes

Trong thời khắc kịch tính nhất, trung vệ Gabriel Magalhaes đã thực hiện một pha truy cản mang tính bước ngoặt. Ngôi sao người Brazil chấp nhận đánh cược cả tấm vé chung kết vào một tình huống can thiệp nhạy cảm. Nếu sai lầm, anh đối mặt với thẻ đỏ và một quả phạt đền, đẩy Arsenal vào thế thiếu người trong hơn 40 phút còn lại.

Tuy nhiên, áp lực cực lớn từ Gabriel đã ép Giuliano tung ra pha dứt điểm không chính xác. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tình huống này chỉ đạt mức 0,22. Trọng tài Daniel Siebert và tổ VAR xác định pha can thiệp là hợp lệ, bảo toàn lợi thế cho Pháo thủ.

Tình huống truy cản của Gabriel được xem là hợp lệ.

Bức tường thép và những con số thống kê ấn tượng

Sự vững chãi của Arsenal tại Champions League mùa này gợi nhớ đến những hàng phòng ngự trứ danh trong lịch sử. Họ chỉ để lọt lưới 6 bàn sau 14 trận, với vỏn vẹn 2 bàn thua ở các vòng loại trực tiếp. Thành tích này tiệm cận kỷ lục của Chelsea mùa 2020/21 và hàng thủ Arsenal thời kỳ 2005/06 với những Mathieu Flamini hay Emmanuel Eboue.

Dưới triều đại Arteta, khả năng phòng ngự không bóng là yêu cầu tối thượng. Ngay cả những tiền đạo như Viktor Gyokeres cũng phải tích cực pressing để duy trì cấu trúc đội hình. Điều này khiến những ngôi sao tấn công hàng đầu bên phía Atletico Madrid như Antoine Griezmann hay Julian Alvarez hoàn toàn bị cô lập. Thống kê cho thấy có những giai đoạn kéo dài hơn 15 phút, các học trò của HLV Diego Simeone không thể chạm bóng trong vùng cấm đối phương.

Hướng tới đỉnh cao Budapest

HLV Diego Simeone sau trận đấu đã thừa nhận sự xứng đáng của đối thủ, nhấn mạnh vào tính tổ chức và sự sắc bén của Arsenal trong hiệp một. Đại diện Tây Ban Nha không đưa ra bất kỳ lời phàn nàn nào về công tác trọng tài, một minh chứng cho sự vượt trội của Pháo thủ.

Thử thách cuối cùng tại Budapest sẽ là những cái tên hàng đầu như Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane hay Michael Olise. Tuy nhiên, với một hệ thống luôn biết cách hóa giải hiểm nguy ở những thời khắc ngặt nghèo nhất, Arsenal đang tràn đầy tự tin để lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá.