Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm: Chấm điểm hàng thủ và người hùng Saka Vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1, Pháo thủ thành London chính thức trở lại trận chung kết danh giá nhất châu Âu nhờ sự tỏa sáng của David Raya và Bukayo Saka.

Sau hai thập kỷ chờ đợi đẵng đẵng, Arsenal cuối cùng đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League. Trong một đêm kịch tính tại sân nhà, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận. Đây không chỉ là một chiến thắng, mà còn là lời khẳng định cho sự trưởng thành vượt bậc của đội bóng thành London trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hàng phòng ngự: Điểm tựa thép mang tên David Raya và Gabriel

Chìa khóa dẫn đến thành công của Arsenal trong trận bán kết này chính là hệ thống phòng ngự hoạt động cực kỳ hiệu quả. David Raya (7.9 điểm) dù có một đêm nhàn hạ hơn dự kiến, nhưng vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới với hai pha cứu thua xuất thần, tạo nên sự yên tâm tuyệt đối cho các đồng đội phía trên.

Hỗ trợ cho Raya là bộ tứ vệ thi đấu đầy kỷ luật. Ben White (7.6 điểm) không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn phối hợp cực tốt với Saka bên hành lang cánh phải. Trong khi đó, Gabriel (7.8 điểm) một lần nữa chứng minh tại sao anh là trung vệ không thể thay thế với pha can thiệp "vàng" ngay đầu hiệp hai để bảo toàn mành lưới.

Dù William Saliba (7.6 điểm) có một khoảnh khắc đánh đầu hụt suýt phải trả giá và Riccardo Calafiori (7.0 điểm) còn gặp khó khăn trong các pha tranh chấp dưới mặt đất, nhìn chung hàng thủ Arsenal vẫn là một khối thống nhất khó bị xuyên phá.

Tuyến giữa: Động cơ Declan Rice và sức trẻ Lewis-Skelly

Ở khu vực trung lộ, Declan Rice (7.5 điểm) tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của Arsenal. Cú tắc bóng cứu thua ở phút 11 của anh được coi là bước ngoặt tâm lý, giúp toàn đội đứng vững trước áp lực từ Atletico Madrid. Rice di chuyển không mệt mỏi, đóng vai trò là động cơ thúc đẩy khối đội hình di chuyển linh hoạt.

Đáng chú ý, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly (6.8 điểm) tiếp tục được tin dùng thay vì Martin Zubimendi. Dù kiểm soát bóng tốt nhưng Lewis-Skelly vẫn cần cải thiện thêm khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công để trở thành một tiền vệ toàn diện hơn.

Hàng công: Khoảnh khắc rực sáng của Bukayo Saka

Trong một trận đấu mà không gian chơi bóng bị Atletico Madrid bóp nghẹt, Bukayo Saka (7.7 điểm) đã chứng minh giá trị của một ngôi sao lớn. Dù chưa đạt 100% thể lực, Saka vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc với pha lập công quyết định, đưa Arsenal thẳng tiến vào trận chung kết.

Bên cạnh Saka, Leandro Trossard (7.4 điểm) cũng để lại dấu ấn đậm nét trong bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, tiền đạo Viktor Gyokeres (7.5 điểm) dù rất chăm chỉ chạy chỗ nhưng lại gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, khiến Arsenal không thể kết liễu đối thủ sớm hơn.

Thống kê điểm số chi tiết các cầu thủ Arsenal:

Cầu thủ Vị trí Điểm số David Raya Thủ môn 7.9 Gabriel Magalhaes Trung vệ 7.8 Bukayo Saka Tiền đạo cánh 7.7 Ben White Hậu vệ phải 7.6 William Saliba Trung vệ 7.6 Declan Rice Tiền vệ 7.5 Viktor Gyokeres Tiền đạo 7.5 Leandro Trossard Tiền đạo 7.4 Riccardo Calafiori Hậu vệ trái 7.0 Eberechi Eze Tiền vệ 6.9 Myles Lewis-Skelly Tiền vệ 6.8

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên sau hai thập kỷ, người hâm mộ Pháo thủ lại được sống trong bầu không khí của một trận chung kết Champions League. Với một hàng thủ vững chãi và những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc như Saka, Arsenal đang sẵn sàng cho bước chinh phục cuối cùng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.