Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26: Chấm dứt 22 năm chờ đợi bằng bản sắc thép Đội quân của Mikel Arteta đăng quang Premier League nhờ hệ thống phòng ngự kỷ lục và sự bùng nổ từ các tình huống cố định, khép lại hai thập kỷ ròng rã khao khát.

Arsenal đã chính thức bước lên đỉnh vinh quang Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm kể từ kỷ nguyên Invincibles. Đây không chỉ là một chức vô địch thông thường, mà là thành quả của một quá trình tái thiết bền bỉ suốt hơn 2.000 ngày dưới triều đại Mikel Arteta. Thành công này được xây dựng dựa trên sự lột xác về bản lĩnh, một hàng thủ thép và những tính toán chiến thuật chuẩn xác đến từng chi tiết.

Bản lĩnh thép sau những lần gục ngã

Trước khi chạm tay vào cúp bạc, Arsenal đã phải trải qua ba năm liên tiếp về nhì đầy cay đắng. Những thất bại tại các đấu trường Cup và việc hụt hơi ở giai đoạn nước rút từng khiến đoàn quân của Arteta bị dán nhãn "yếu bóng vía". Tuy nhiên, mùa giải này đã chứng kiến một Pháo thủ hoàn toàn khác biệt. Họ lỳ lợm hơn, biết cách vượt qua áp lực dư luận và duy trì sự tập trung tối đa trong những thời điểm then chốt nhất của cuộc đua vô địch.

Hệ thống phòng ngự xuất sắc nhất giải đấu

Nền tảng cho ngôi vương của Arsenal chính là hàng phòng ngự kỷ lục. Với chỉ 26 lần thủng lưới và 19 trận giữ sạch lưới, họ sở hữu hệ thống phòng thủ kiên cố nhất Ngoại hạng Anh. Thủ thành David Raya đã chứng minh giá trị thế giới của mình bằng những pha cứu thua xuất thần, xóa tan mọi nghi ngờ khi thay thế Aaron Ramsdale. Phía trên anh, cặp trung vệ Gabriel và William Saliba đã vươn tầm trở thành bộ đôi hoàn hảo nhất giải đấu. Đáng chú ý, sự góp mặt của HLV phòng ngự Gabriel Heinze đã giúp đội bóng cải thiện triệt để kỷ luật chiến thuật, giúp Arsenal kết thúc mùa giải mà không phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào.

Bậc thầy của những tình huống cố định

Bên cạnh sự chắc chắn nơi hậu phương, Arsenal còn sở hữu vũ khí tấn công đặc biệt từ các pha bóng chết. Dưới sự chỉ đạo của chuyên gia Nicolas Jover, các tình huống dàn xếp đá phạt của Pháo thủ đã trở thành nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ.

Cụ thể, Arsenal đã ghi tới 18 bàn thắng từ các tình huống cố định, chiếm 26% tổng số pha lập công toàn mùa. Dù chỉ có 41 lần ghi bàn từ bóng sống, nhưng khả năng tận dụng triệt để các pha phạt góc và đá phạt trực tiếp đã giúp họ giải quyết rất nhiều trận cầu bế tắc, điển hình là bàn thắng quyết định của Kai Havertz trong trận gặp Burnley.

Pháo đài Emirates và niềm tin tái thiết

Sức mạnh của Arsenal mùa này còn đến từ sự gắn kết chặt chẽ giữa đội bóng và người hâm mộ. Mikel Arteta đã thành công trong việc biến sân Emirates thành một pháo đài thực sự. Việc đưa ca khúc "The Angel" của Louis Dunford thành bài hát truyền thống đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ trong những trận cầu lớn, như chiến thắng lịch sử trước Atletico Madrid tại bán kết Champions League.

Sau hơn 2.000 ngày nhậm chức, Mikel Arteta đã chứng minh niềm tin của ban lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn. Không chỉ mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm, ông còn đang đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu khi lọt vào trận chung kết Champions League. Một kỷ nguyên mới rực rỡ dường như đang mở ra với đội bóng thành London.