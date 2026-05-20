Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26: Chấm dứt 22 năm mòn mỏi đợi chờ Đội chủ sân Emirates chính thức trở lại ngôi vương bóng đá Anh sau hơn hai thập kỷ. Chức vô địch mùa giải 2025/26 là thành quả của sự kiên trì và triết lý bóng đá từ Mikel Arteta.

Sau 22 năm đằng đẵng kể từ mùa giải bất bại 2004, Arsenal đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26. Kết quả này được xác lập ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Vitality trong trận đấu giữa Bournemouth và Manchester City, biến khu vực phía Bắc London thành tâm điểm của những màn ăn mừng rực rỡ nhất trong lịch sử đương đại.

Mikel Arteta mở ra trang sử mới cùng câu lạc bộ Arsenal.

Hành trình 8.000 ngày vượt qua định kiến

Khoảng thời gian hơn 8.000 ngày chờ đợi là một hành trình đầy rẫy những cung bậc cảm xúc, từ hy vọng đến tuyệt vọng. Kể từ khi rời thánh địa Highbury để chuyển sang sân vận động Emirates, Arsenal từng trải qua giai đoạn thắt chặt chi tiêu và phải chấp nhận vị thế của một đội bóng chuyên "bán cầu thủ". Những ngôi sao lớn nhất lần lượt ra đi, để lại một tập thể được gắn mác "hoa mỹ nhưng dễ vỡ".

Arsenal từng trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn.

Không chỉ đối mặt với sự trỗi dậy của các thế lực tài chính mới đầy hung hãn, "Pháo thủ" còn phải chịu đựng những chấn thương kinh hoàng của các tài năng trẻ và bầu không khí độc hại bao trùm câu lạc bộ trong giai đoạn cuối của các triều đại cũ. Sự chia rẽ giữa ban lãnh đạo và người hâm mộ đã có lúc đẩy đội bóng vào tình cảnh rệu rã, giống như một con tàu mất phương hướng.

Di sản và bản lĩnh của Mikel Arteta

Sự xuất hiện của Mikel Arteta trong vai trò huấn luyện viên trưởng đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Bằng tư duy hiện đại và niềm tin sắt đá, Arteta đã từng bước dọn dẹp đống đổ nát, thiết lập lại kỷ luật thép và khôi phục bản sắc truyền thống của đội bóng. Mùa giải 2025/26 chính là nấc thang cuối cùng cho sự lột xác toàn diện đó.

Khác với những mùa giải trước, Arsenal hiện tại không còn gục ngã dưới áp lực nghẹt thở vào giai đoạn cuối của tháng Năm. Đội bóng Bắc London biết cách giành chiến thắng trong những trận cầu "xấu xí", lầm lì lấy trọn 3 điểm ngay cả khi không thể trình diễn lối đá hoa mỹ nhất. Sự can thiệp của công nghệ VAR hay các quyết định gây tranh cãi của trọng tài không còn là nỗi ám ảnh khiến tập thể này sụp đổ, mà trở thành liều thuốc thử cho bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ.

Sự hồi sinh tại phía Bắc London

Danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này không chỉ là một chiếc cúp bạc, mà còn là lời khẳng định vị thế của Arsenal trên đỉnh cao bóng đá xứ sương mù. Tại Highbury Square, nơi những bức tượng huyền thoại vẫn đang canh giữ, niềm tin của người hâm mộ đã chính thức được hồi sinh.

Đội chủ sân Emirates đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của một "kẻ lỡ hẹn" để viết nên trang sử mới đầy kiêu hãnh. Với hàng triệu trái tim yêu mến sắc đỏ trắng trên toàn cầu, chức vô địch này là sự đền đáp xứng đáng cho lòng trung thành và niềm tin không bao giờ tắt suốt hơn hai thập kỷ qua.