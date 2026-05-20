Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26: Quả ngọt từ sự kiên trì của Mikel Arteta Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal đã trở lại đỉnh cao bóng đá xứ sương mù nhờ chiến lược tái thiết toàn diện và sự dũng cảm của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ của Arsenal đã chính thức khép lại bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy thuyết phục. Chiến thắng này không chỉ chấm dứt chuỗi ba mùa giải liên tiếp ngậm ngùi về nhì mà còn đánh dấu sự sụp đổ của đế chế Manchester City trong chiến dịch cuối cùng của Pep Guardiola tại sân Etihad.

Arsenal chính thức đăng quang ngôi vương Ngoại hạng Anh 2025/26.

Cuộc tái thiết từ đống đổ nát

Dưới góc nhìn của truyền thông Anh, chức vô địch của Arsenal là kết tinh của một hành trình dài sáu năm rưỡi đầy kiên trì. Kể từ khi tiếp quản câu lạc bộ vào tháng 12 năm 2019, Mikel Arteta đã biến một tập thể rệu rã thành một khối thép vững chắc đứng trên đỉnh bóng đá Anh.

Tại thời điểm bắt đầu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải đối mặt với một đội hình thiếu tính kết nối và niềm tin từ người hâm mộ đã chạm đáy. Arteta đã đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt khi dũng cảm loại bỏ những ngôi sao danh tiếng nhưng thiếu cam kết như Mesut Ozil, Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang để dọn sạch nền móng cũ.

Chiến lược nâng cấp chiều sâu và vũ khí bóng chết

Sự khác biệt lớn nhất giúp Arsenal lên ngôi mùa này nằm ở tư duy chuyển nhượng. Thay vì dốc túi mua về những siêu sao đơn lẻ, Arteta tập trung nâng cấp chiều sâu lực lượng. Nhóm cầu thủ dự bị, được Arteta gọi là "những người kết liễu trận đấu", đã đóng góp tới 39 bàn thắng trên mọi đấu trường – con số cao nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Sự dũng cảm và chiến lược đúng đắn của Arteta đã giúp Arsenal vô địch.

Bên cạnh nhân sự, "vũ khí hủy diệt" của Pháo thủ chính là sự áp đảo tuyệt đối trong các tình huống cố định. Theo thống kê, hơn một phần ba trong tổng số 69 bàn thắng của đội bóng đến từ các pha bóng chết. Đặc biệt, với 19 bàn thắng ghi được từ các quả phạt góc, Arsenal đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Sự thoái trào của Manchester City

Ở chiều ngược lại, thất bại của Manchester City mang đến nhiều tiếc nuối khi họ tự đánh rơi điểm số trước Everton và Bournemouth ở những vòng đấu quyết định. Dẫu vậy, Pep Guardiola vẫn gửi lời chúc mừng lịch thiệp tới người học trò cũ, thừa nhận rằng Arsenal hoàn toàn xứng đáng với ngôi vương sau những gì đã thể hiện.

Hành trình từ đống đổ nát đến đỉnh cao của Arsenal không chỉ là một chiến tích thể thao, mà còn là biểu tượng vĩ đại của sự kiên trì và kỷ luật trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 chính là lời khẳng định đanh thép cho tầm nhìn của Mikel Arteta.