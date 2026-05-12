Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 theo dự báo Opta: Cú sốc Man Utd và kịch tính trụ hạng Siêu máy tính Opta dự báo Arsenal sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu với 83 điểm, trong khi Manchester United hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Michael Carrick để lọt vào Top 3.

Arsenal được dự báo sẽ chính thức lên ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, chấm dứt chuỗi ba năm liên tiếp về nhì đầy tiếc nuối. Theo dữ liệu mô phỏng từ siêu máy tính Opta, đội bóng của Mikel Arteta đạt 83 điểm, tạo khoảng cách an toàn trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt.

Arsenal và sự chấm dứt của chu kỳ về nhì

Mô hình toán học của Opta chỉ ra rằng Arsenal đã tận dụng tốt các nút thắt quyết định để bứt phá. Chiến thắng 3-0 trước Fulham và 3 điểm quý giá trên sân West Ham được coi là bước ngoặt tâm lý quan trọng. Với 83 điểm dự kiến, "Pháo thủ" sẽ vượt qua Manchester City (79 điểm) để đăng quang sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Trong khi đó, đoàn quân của Pep Guardiola dù vẫn duy trì phong độ cao nhưng không thể ngăn cản sự ổn định đáng kinh ngạc của Arsenal. Việc Man City dự kiến kém đối thủ 4 điểm cho thấy sự dịch chuyển quyền lực đáng kể tại nhóm đầu bảng xếp hạng.

Sự hồi sinh của Manchester United dưới thời Michael Carrick

Cú sốc lớn nhất trong dự báo năm nay thuộc về Manchester United. Sau giai đoạn khủng hoảng đầu năm, sự tiếp quản của Michael Carrick đã thay đổi hoàn toàn diện mạo tại Old Trafford. Với tỷ lệ thắng ấn tượng (9/14 trận đầu tiên), Carrick đã đưa "Quỷ đỏ" từ vị trí trung bình lên đứng thứ 3 với 68 điểm.

Ngược lại, Liverpool dưới thời Arne Slot lại trải qua một mùa giải đầy biến động. Dù sở hữu đội hình chất lượng với sự góp mặt của Alexander Isak và Florian Wirtz, "Lữ đoàn đỏ" chỉ được dự báo cán đích ở vị trí thứ 4 với 62 điểm, gây ra nhiều hoài nghi về tương lai của chiến lược gia người Hà Lan.

Nhóm 'ngựa ô' và cuộc khủng hoảng của các ông lớn

Bảng xếp hạng dự kiến ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Bournemouth (hạng 6) và Brighton (hạng 7). Đáng chú ý, Bournemouth của Andoni Iraola đã tạo nên địa chấn khi từng đánh bại Arsenal 2-1 ngay tại Emirates, minh chứng cho tính cạnh tranh cực cao của giải đấu.

Ở chiều hướng tiêu cực, Chelsea và Tottenham Hotspur đang đối mặt với thực tại nghiệt ngã. Chelsea dự kiến đứng thứ 9 sau chuỗi trận thua trắng trước các đối thủ trực tiếp. Trong khi đó, Tottenham Hotspur của Roberto De Zerbi vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 40 điểm, suýt soát nhóm cầm đèn đỏ.

Cuộc chiến trụ hạng khốc liệt

Cuộc đua trụ hạng dự báo sẽ tiễn West Ham United, Burnley và Wolverhampton xuống chơi tại Championship. West Ham dù có những nỗ lực muộn màng nhưng thất bại trước Brentford đã đẩy họ xuống vị trí thứ 18. Wolves là đội bóng gây thất vọng nhất khi đứng bét bảng sau khi chỉ tìm được chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu thứ 20.

Bảng xếp hạng dự kiến Ngoại hạng Anh 2025/26

Vị trí Câu lạc bộ Điểm số dự kiến 1 Arsenal 83 2 Manchester City 79 3 Manchester United 68 4 Liverpool 62 5 Aston Villa 61 17 Tottenham Hotspur 40 18 West Ham United 38 19 Burnley 22 20 Wolverhampton 20

Dù đây chỉ là những mô phỏng dựa trên dữ liệu hiện tại, nhưng nó phản ánh chính xác phong độ và sức mạnh tương quan giữa các đội bóng. Người hâm mộ Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để chứng kiến đội nhà nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá sau nhiều thập kỷ chờ đợi.