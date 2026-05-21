Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh: Ba điều chỉnh đưa Mikel Arteta lên đỉnh cao Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal đăng quang Premier League 2025-26 nhờ sự tiến hóa trong pressing, vũ khí bóng chết và hệ thống phòng ngự thực dụng của Mikel Arteta.

Cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm của Arsenal tại Ngoại hạng Anh đã chính thức chấm dứt. Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, "Pháo thủ" đã bước lên bục cao nhất của mùa giải 2025-26. Chức vô địch này không đến từ một cuộc cách mạng toàn diện, mà là kết quả của những tinh chỉnh chiến thuật tinh vi và sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh thi đấu.

Những điều chỉnh nhỏ của Arteta đã giúp Arsenal đăng quang.

Sự linh hoạt trong luân chuyển bóng và pressing

Điểm khác biệt lớn nhất của Arsenal mùa này nằm ở khả năng biến ảo trong khâu triển khai bóng. Thay vì trung thành với một sơ đồ cố định, Arteta cho phép đội hình luân chuyển linh hoạt giữa các biến thể 3-1, 3-2 hoặc 4-2 tùy theo tình huống. Sự xuất hiện của tân binh Martin Zubimendi đã tạo nên sự cân bằng hoàn hảo khi kết hợp cùng Declan Rice, giúp Arsenal thoát pressing hiệu quả và duy trì nhịp độ tấn công dồn dập.

Đáng chú ý, Arsenal đã trở nên trực diện hơn khi sẵn sàng sử dụng các đường chuyền dài hướng tới tiền đạo để tranh chấp bóng hai (second ball). Ở mặt trận phòng ngự, Arteta cũng thực hiện tinh chỉnh hệ thống pressing tầm cao. Thay vì để Martin Odegaard dâng cao quá mức, nhiệm vụ áp sát trung vệ đối phương giờ đây được giao cho các tiền đạo cánh như Bukayo Saka hoặc Noni Madueke. Điều này giúp cặp hậu vệ cánh Jurrien Timber và Ben White có thể chủ động dâng cao, giảm bớt áp lực trực tiếp cho bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes.

Vũ khí tối thượng từ những tình huống cố định

Dưới sự phụ trách của trợ lý Nicolas Jover, các tình huống bóng chết đã trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ tại Ngoại hạng Anh. Trong chiến dịch 2025-26, Arsenal đã ghi tới 24 bàn thắng từ các pha dàn xếp cố định, trong đó có kỷ lục 18 bàn đến từ phạt góc. Ngược lại, họ chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 8 bàn từ các tình huống tương tự.

Arsenal vô cùng lợi hại ở những tình huống cố định.

Thống kê cho thấy hiệu suất ghi bàn từ phạt góc của Arsenal đạt tỷ lệ 12 bàn trên mỗi 100 quả phạt góc khi tỷ số đang hòa – dẫn đầu giải đấu. Đặc biệt, 13 pha lập công trong số đó là những bàn thắng mở tỷ số hoặc đưa đội bóng vượt lên dẫn trước. Việc sớm có lợi thế giúp đoàn quân của Arteta dễ dàng áp đặt lối chơi và đưa đối phương vào bẫy phản công.

Hàng thủ thép và khả năng chuyển trạng thái chớp nhoáng

Hệ thống phòng ngự vững chắc chính là bệ phóng quan trọng nhất. Sử dụng khối đội hình 4-4-2 lùi sâu, Arsenal chỉ nhận trung bình 0,74 bàn thắng kỳ vọng không tính penalty (non-penalty xG) mỗi trận. Thủ thành David Raya cùng các đồng đội đã giữ sạch lưới 19 trận và chỉ để thủng lưới 26 bàn sau 37 vòng đấu, những thông số minh chứng cho một hàng thủ kỷ luật bậc nhất châu Âu.

Bên cạnh khả năng chịu đòn, Arsenal mùa này thi đấu đầy thực dụng. Họ sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng để khai thác khoảng trống khi đối phương dâng cao. Với trung bình 2,7 đợt tấn công trực diện và 1,6 tình huống chuyển trạng thái từ khu vực giữa sân mỗi trận, Arsenal đã cho thấy một bộ mặt đa dạng hơn. Như Mikel Arteta đã khẳng định, sự tiến hóa không ngừng về mặt chiến thuật chính là chìa khóa đưa Arsenal trở lại với đỉnh cao vinh quang.