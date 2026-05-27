Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh: Khi hàng thủ trở thành bệ phóng ngoài dự tính Sự sa sút của hàng công buộc Mikel Arteta phải thay đổi chiến thuật, biến Arsenal thành một khối phòng ngự kiên cố để lên ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này.

Arsenal đã chính thức bước lên đỉnh cao của Ngoại hạng Anh mùa này bằng một kịch bản khác lạ so với triết lý tấn công rực lửa thường thấy. Bệ phóng lớn nhất đưa "Pháo thủ" đến danh hiệu quốc nội chính là một hàng phòng ngự vô cùng kiên cố, bất chấp những hoài nghi về bản lĩnh trong giai đoạn giữa mùa giải.

Bệ phóng từ hàng phòng ngự thép

Đội bóng của Mikel Arteta từng trải qua những thời điểm khiến người hâm mộ lo lắng khi để thủng lưới các bàn thua không đáng có từ bóng bổng trong các chuyến làm khách tại Sunderland, Brentford và Wolverhampton vào giai đoạn giữa tháng Hai. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, hệ thống phòng ngự của Arsenal đã thể hiện khả năng chịu áp lực cực tốt để trở thành điểm tựa vững chắc nhất giải đấu.

Hàng thủ là nền tảng giúp Arsenal đăng quang.

Sự bế tắc ngoài dự tính của hàng công

Vấn đề lớn nhất của câu lạc bộ mùa này thực tế không nằm ở hệ thống phòng ngự, mà xuất phát từ việc các pha phối hợp bóng sống ở mặt trận tấn công suy giảm hiệu suất rõ rệt. Arsenal không ghi đủ số bàn thắng cần thiết để kết liễu trận đấu, biến các bàn thua nhỏ thành những hạt sạn gây mất điểm đáng tiếc.

Dù bị quy kết là thực dụng, nhưng thực tế Mikel Arteta không hề có ý định kéo thấp đội hình. Số liệu từ hai mùa giải trước cho thấy họ từng ghi nhiều hơn mùa này tới 20 bàn thắng. Việc bổ sung Mikel Merino hay Riccardo Calafiori cho thấy Arteta hoàn toàn tin tưởng vào bộ khung tấn công cũ, nhưng tính toán này bị đổ bể khi các trụ cột như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz đồng loạt sa sút về thể lực lẫn cảm giác bóng.

Hàng công của Arsenal gặp chấn thương ở nhiều vị trí.

Những bản hợp đồng như Eberechi Eze, Noni Madueke và đặc biệt là chân sút Viktor Gyokeres với 21 pha lập công đã phần nào sửa sai cho đội bóng. Tuy nhiên, việc không một ngôi sao tấn công nào của câu lạc bộ lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu đã phản ánh sự bế tắc trong việc tìm kiếm các khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.

Bản lĩnh vượt khó và mục tiêu Champions League

Trận đấu gặp Manchester City vào tháng Tư là minh chứng cho khao khát chơi tấn công của Pháo thủ khi Arteta tung ra sân đội hình giàu sức sáng tạo với Havertz, Eze và Odegaard. Dù chấp nhận thất bại sát nút 1-2, Arsenal vẫn cho thấy họ không từ bỏ bản sắc. Đến cuộc đối đầu với Burnley, khi hàng công bế tắc, họ vẫn biết cách định đoạt trận đấu bằng một pha dàn xếp phạt góc mẫu mực.

Việc liên tục giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho thấy đội bóng đã học được cách vượt qua nghịch cảnh. Cú hích từ chức vô địch Ngoại hạng Anh mang lại sự tự tin rất lớn trước thềm trận chung kết Champions League tại Budapest. Đối đầu với một Paris Saint-Germain sở hữu tuyến giữa kỹ thuật, lối chơi phòng ngự chặt chẽ kết hợp các tình huống bóng chết sẽ là vũ khí tối thượng để Arsenal mơ về chiếc cúp tai voi danh giá.