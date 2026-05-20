Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm: 10 khoảnh khắc định đoạt ngôi vương Hành trình trở lại đỉnh cao của Pháo thủ tại mùa giải 2025/26 ghi dấu ấn đậm nét của Mikel Arteta và siêu tân binh Eberechi Eze trong cuộc đua nghẹt thở với Man City.

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi mòn mỏi, Arsenal đã chính thức trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh. Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 không chỉ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm mà còn là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh của Pháo thủ trong cuộc đua song mã với Manchester City.

Đội bóng của Mikel Arteta đăng quang sớm một vòng đấu sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1. Đây là thành quả của một chiến dịch bền bỉ, được định đoạt bởi những quyết định nhân sự thiên tài và các khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.

1. Cú "áp phe" Eberechi Eze trên thị trường chuyển nhượng

Bước ngoặt lớn nhất của mùa giải diễn ra từ trước khi bóng lăn, khi Arsenal nẫng tay trên Eberechi Eze ngay trước mũi Tottenham. Dù có sự phục vụ của Viktor Gyokeres hay Martin Zubimendi, chính Eze mới là nhân tố thay đổi hoàn toàn bộ mặt hàng công.

Arteta đã trực tiếp thuyết phục ban lãnh đạo thực hiện động thái quyết đoán này. Eze sau đó chứng minh giá trị bằng những bàn thắng định đoạt trận đấu trước Crystal Palace và Newcastle, trực tiếp mang về những điểm số sống còn cho đội bóng.

2. Martinelli và đòn hồi mã thương trước Man City

Tháng 9, Arsenal đối đầu Man City trong thế trận bị ép sân dữ dội với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 33,2%. Tuy nhiên, sự kiên cường của hệ thống phòng ngự đã tạo tiền đề cho khoảnh khắc tỏa sáng ở phút bù giờ. Từ đường chuyền dài của Eze, Gabriel Martinelli thực hiện cú lốp bóng qua đầu Donnarumma, giật lại 1 điểm quý giá và trực tiếp làm chậm bước tiến của đối thủ.

3. Phá dớp tại St James' Park

Tháng 10, Arsenal đối mặt thử thách tại Newcastle, nơi họ thường xuyên gục ngã. Bị dẫn trước đến phút 83, bản lĩnh của dàn dự bị đã lên tiếng đúng lúc. Mikel Merino gỡ hòa trước khi đội trưởng Martin Odegaard thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Gabriel đánh đầu ghi bàn. Chiến thắng này giúp Arsenal leo lên đỉnh bảng, tránh việc bị Liverpool bỏ xa 8 điểm.

4. Sự thống trị của 'Hung thần' Eze tại Derby Bắc London

Eberechi Eze đã trở thành ác mộng thực sự của Tottenham. Anh là cầu thủ Arsenal đầu tiên kể từ năm 1978 lập hat-trick trong một trận derby Bắc London vào tháng 11. Tính cả trận lượt về vào tháng 2, Eze đã ghi tổng cộng 5 bàn vào lưới Spurs mùa này, khiến kình địch cùng thành phố phải hối hận vì để vuột mất chữ ký của anh.

5. Niềm tin từ trận thắng Brighton

Chiến thắng trước Brighton vào tháng 3 không hào nhoáng nhưng mang tính biểu tượng cao. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thông tin Man City bị Nottingham Forest cầm hòa truyền đến, giúp Arsenal nới rộng cách biệt lên 7 điểm. Đây là thời điểm niềm tin vô địch lan tỏa khắp Emirates.

6. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Max Dowman

Trong thế bế tắc trước Everton vào tháng 4, Arteta tung cầu thủ trẻ Max Dowman vào sân. Chỉ trong lần xuất hiện thứ ba, Dowman đã kiến tạo cho Gyokeres và tự mình ghi bàn, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Khoảnh khắc này được giới chuyên môn đánh giá là "định nghĩa của một nhà vô địch".

7. Tinh thần thép của Declan Rice

Sau trận thua Man City tại Etihad, áp lực tâm lý cực lớn đè nặng lên Arsenal. Tuy nhiên, Declan Rice đã thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng tuyên bố: "Chưa kết thúc đâu!". Tinh thần này giúp Pháo thủ thắng liền 4 trận sạch lưới, đồng thời tiến sâu tại đấu trường châu lục.

8. David Raya và pha cứu thua của mùa giải

Phút 78 trên sân West Ham, khi tỷ số đang là 0-0, David Raya đã có pha cản phá xuất thần trước cú dứt điểm của Mateus Fernandes. Các chuyên gia đều đồng ý rằng nếu không có đôi tay của Raya, Arsenal có thể đã đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

9. Tác động của VAR trong thời khắc sinh tử

Kịch tính lên đỉnh điểm cũng trong trận gặp West Ham. Sau khi dẫn 1-0, Arsenal suýt bị gỡ hòa ở phút 95. Tuy nhiên, VAR can thiệp và xác định lỗi phạm với thủ môn Raya. Đây được xem là một trong những quyết định VAR quan trọng nhất lịch sử giải đấu, bảo toàn 3 điểm sống còn cho Pháo thủ.

10. Món quà từ Bournemouth

Khoảnh khắc đưa Arsenal lên ngôi vương không diễn ra tại Emirates mà đến từ sân Vitality. Việc Bournemouth cầm hòa Man City 1-1 đã chính thức khép lại kỷ nguyên thống trị của Pep Guardiola, mở ra một chương mới rực rỡ cho Arsenal sau 22 năm chờ đợi.