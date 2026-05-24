Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm: Khởi đầu kỷ nguyên thống trị của Mikel Arteta Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal đã chính thức trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh. Chức vô địch Premier League là bàn đạp để thầy trò Mikel Arteta hướng tới cú đúp danh hiệu tại Champions League.

Arsenal chính thức trở lại đỉnh cao bóng đá Anh sau 22 năm chờ đợi đằng đẵng. Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn là lời khẳng định về một kỷ nguyên mới dưới thời Mikel Arteta, ngay trước thềm trận chung kết Champions League lịch sử.

Hành trình 22 năm và khoảnh khắc lịch sử tại Selhurst Park

Từ những giọt nước mắt nuối tiếc trong quá khứ đến niềm hạnh phúc vỡ òa hiện tại, hành trình của Arsenal là minh chứng cho sự kiên trì. Thất bại của Manchester City trước Bournemouth đã gián tiếp đưa Pháo thủ lên ngôi vương, biến trận đấu với Crystal Palace tại Selhurst Park thành một màn diễu hành đầy kiêu hãnh của các tân vương.

Tuy nhiên, với Mikel Arteta, trận đấu hạ màn không đơn thuần là thủ tục. Nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định sự hài lòng chính là kẻ thù của thành công. Ông yêu cầu các học trò duy trì tiêu chuẩn cao nhất để giữ vững nhịp độ thi đấu trước khi bước vào trận chiến cuối cùng tại đấu trường châu lục.

Bản lĩnh nhà vua và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Arsenal bước vào trận đấu cuối cùng với hành trang là 14 chiến thắng liên tiếp trong các vòng đấu hạ màn – một kỷ lục lịch sử tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng vùng Bắc London không chỉ hướng tới 3 điểm mà còn nhắm đến một trận giữ sạch lưới nữa để san bằng kỷ lục phòng ngự trong lịch sử câu lạc bộ.

Cả Arsenal và Crystal Palace đều đang có những mục tiêu của riêng mình.

Dù Crystal Palace dưới thời Oliver Glasner cũng đang có phong độ tốt, nhưng bản lĩnh của Arsenal hiện tại đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Những ngôi sao như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Declan Rice đang ở độ chín của sự nghiệp, sẵn sàng biến chức vô địch này thành bệ phóng cho sự thống trị lâu dài.

Thông số ấn tượng của Arsenal trong mùa giải vô địch:

Cơn khát danh hiệu: 22 năm kể từ mùa giải bất bại 2003-2004.

Chuỗi trận thắng vòng cuối: 14 trận (Kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Premier League).

Mục tiêu tối thượng: Chinh phục Champions League để khẳng định vị thế siêu cường.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh là lời tuyên bố đanh thép của Pháo thủ. Sau hơn hai thập kỷ, Arsenal không còn là đội bóng của những hy vọng mong manh, họ đã thực sự trở lại vị thế của một thế lực dẫn đầu, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới tại châu Âu.