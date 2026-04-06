Arsenal vỡ mộng ăn bốn: Khi thực tại nghiệt ngã phơi bày lỗ hổng chiến thuật Chỉ trong vòng hai tuần, Arsenal liên tiếp bị loại khỏi Carabao Cup và FA Cup. Thất bại 1-2 trước Southampton cho thấy 'bản thiết kế' của Mikel Arteta đang bị giải mã.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, tham vọng chinh phục cú ăn bốn lịch sử của Arsenal đã tan biến một cách chóng vánh. Thất bại 1-2 trước Southampton tại tứ kết FA Cup không chỉ là một kết quả thua cuộc thông thường, mà còn là hồi chuông cảnh báo về những hạn chế trong lối chơi mà Mikel Arteta đang xây dựng, ngay khi các đối thủ bắt đầu tìm ra công thức để khắc chế 'Pháo thủ'.

Arsenal phải nhanh chóng vực dậy.

Từ giấc mơ đại thành công đến thực tại nghiệt ngã

Mới chỉ nửa tháng trước, Emirates còn tràn ngập sự lạc quan về một mùa giải vô tiền khoáng hậu với bốn danh hiệu: Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn khốc liệt và không có chỗ cho sự tự mãn. Nhát dao đầu tiên đến từ trận thua 0-2 trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup tại Wembley.

Và mới đây, thất bại trên sân St Mary’s của Southampton đã chính thức biến thầy trò Arteta thành khán giả tại các giải đấu cúp quốc nội. Hiện tại, mục tiêu của đội bóng Bắc London chỉ còn lại Ngoại hạng Anh và Champions League. Dù vẫn đang dẫn đầu BXH quốc nội với khoảng cách 9 điểm so với Manchester City, nhưng sự tự tin của toàn đội đang bị thử thách nghiêm trọng khi những lỗ hổng bắt đầu lộ diện rõ nét.

Lỗ hổng chiến thuật: Khi pressing tầm cao khuất phục 'Pháo thủ'

Suốt từ đầu mùa, Arsenal luôn được ngợi ca nhờ hàng phòng ngự kiên cố và khả năng dàn xếp tình huống cố định bậc thầy. Tuy nhiên, một "bản thiết kế" mới để đánh bại họ đã xuất hiện: thay vì lùi sâu phòng ngự, các đối thủ bắt đầu dũng cảm tấn công trực diện và pressing quyết liệt ngay từ tuyến đầu.

Southampton, đội bóng đang thi đấu tại Championship, đã thực hiện điều này một cách hoàn hảo. Họ không chọn cách tử thủ mà chủ động bóp nghẹt không gian triển khai bóng của Arsenal. Bàn mở tỷ số của Ross Stewart là hệ quả trực tiếp từ tình huống Leo Scienza cướp bóng sau sai lầm của Martin Odegaard. Dù Viktor Gyokeres đã gỡ hòa ở phút 68, nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối đã khiến Arsenal trả giá bằng bàn ấn định tỷ số của Shea Charles.

Gyokeres ghi bàn cho Arsenal.

Khủng hoảng nhân sự và điểm sáng từ học viện

Công bằng mà nói, thất bại này có phần nguyên nhân từ việc Arsenal thiếu vắng các trụ cột không thể thay thế. Sự thiếu vắng Declan Rice khiến khả năng đánh chặn từ xa suy giảm đáng kể, trong khi hành lang cánh mất đi sự đột biến khi không có Bukayo Saka. Ở hàng thủ, Ben White cũng có một ngày thi đấu dưới sức khi mắc lỗi vị trí dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Trong bức tranh tối màu tại St Mary’s, Max Dowman là điểm sáng hiếm hoi. Ở tuổi 16, cầu thủ trẻ này liên tục xô đổ các kỷ lục tại Arsenal. Màn trình diễn hứa hẹn của Dowman là niềm an ủi duy nhất cho các cổ động viên trong giai đoạn biến động này.

Lời đáp trả của Mikel Arteta và thử thách cực đại tại Lisbon

Trước làn sóng chỉ trích về việc đội bóng hụt hơi, Mikel Arteta vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng đầy quyết liệt. Ông thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm và yêu cầu các học trò phải nhìn lại mình trước khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Arsenal cần kết quả tốt trước Sporting.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh vào việc duy trì năng lượng và sự sắc sảo cho trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Sporting CP tại Lisbon. Đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự, bởi Sporting CP chắc chắn sẽ áp dụng cách tiếp cận của Southampton để gây áp lực lên Arsenal. Để không biến hai thất bại vừa qua thành cuộc khủng hoảng diện rộng, Arteta cần nhanh chóng lấy lại niềm tin cho các học trò trước trận đấu quyết định với Man City vào ngày 19/4 tới.