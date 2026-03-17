Arsenal vs Bayer Leverkusen: Pháo đài Emirates thách thức vua hòa tại Champions League Sau kết quả hòa 1-1 ở lượt đi, Arsenal nắm giữ lợi thế cực lớn khi trở về sân nhà Emirates để tiếp đón Bayer Leverkusen trong trận tái đấu giành vé vào tứ kết.

Trận hòa 1-1 đầy nhọc nhằn tại BayArena tuần trước đã tạm thời ngắt quãng mạch thăng hoa của Arsenal tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, khi tái đấu tại London rạng sáng mai, các số liệu thống kê đang chỉ ra một kịch bản vô cùng chênh lệch, nơi đoàn quân của Mikel Arteta sở hữu những lợi thế áp đảo để kết liễu đối thủ.

Arsenal được kỳ vọng sẽ đánh bại Bayer để giành vé đi tiếp.

Pháo đài Emirates: Điểm tựa thép của Mikel Arteta

Dưới triều đại Mikel Arteta, Arsenal đã biến Emirates thành một trong những điểm đến đáng sợ nhất tại đấu trường châu lục. Thống kê cho thấy trong 22 trận sân nhà gần nhất tại các cúp châu Âu, "Pháo thủ" chỉ phải nếm mùi thất bại duy nhất một lần trước PSG tại bán kết mùa giải trước. Sức mạnh này không chỉ dựa trên tiếng vang quá khứ mà còn được củng cố bởi phong độ hủy diệt hiện tại.

Kể từ sau cú sảy chân trước Man Utd hồi tháng Giêng, Arsenal đã thiết lập chuỗi 6 trận toàn thắng liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường. Sự vững chãi của bộ tứ vệ không chỉ giúp họ duy trì thành tích phòng ngự ấn tượng mà còn tạo bàn đạp cho hàng công bùng nổ. Đặc biệt, tinh thần của đội bóng đang lên rất cao sau khi bỏ xa Man City 9 điểm tại Ngoại hạng Anh, nhờ màn tỏa sáng kỷ lục của tài năng trẻ Max Dowman vào cuối tuần qua.

Bayer Leverkusen và bài toán chuyên gia chia điểm

Ngược lại với sự ổn định của đội chủ nhà, Bayer Leverkusen dưới sự dẫn dắt của HLV Kasper Hjulmand đang mang đến một bộ mặt kỳ lạ. Đại diện Bundesliga hiện được ví như "chuyên gia chia điểm" khi đã trải qua chuỗi 5 trận hòa trong 6 lần ra sân gần nhất, bao gồm cả trận hòa 1-1 đầy nỗ lực trước Bayern Munich.

Dù lối chơi này giúp Leverkusen khó bị đánh bại (chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất), nhưng nó lại bộc lộ sự thiếu đột biến trong việc dứt điểm trận đấu. Đáng chú ý, phong độ sân khách của họ cũng không thực sự thuyết phục với chỉ 4 chiến thắng trong 10 chuyến xa nhà gần đây. Trong bối cảnh luật bàn thắng sân khách không còn tồn tại, một kết quả hòa nữa tại Emirates chỉ khiến Leverkusen rơi vào loạt luân lưu đầy rủi ro.

Kai Havertz đã giữ lại hy vọng cho Arsenal ở trận lượt đi.

Lịch sử ủng hộ Pháo thủ thành London

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng Anh khi Leverkusen chưa từng biết mùi chiến thắng trong 3 lần đụng độ chính thức gần nhất. Ngay cả trong trận giao hữu tiền mùa giải 2024 tại chính Emirates, đại diện nước Đức cũng từng bị Arsenal đè bẹp với tỷ số 4-1.

Với hàng thủ thép và chuỗi thắng sân nhà ấn tượng, Arsenal đang nắm mọi quân bài tẩy trong tay để giải mã một Leverkusen vốn đã quên cách giành chiến thắng. Một thắng lợi tối thiểu 1-0 (tổng tỷ số 2-1) là kịch bản khả thi nhất để đưa đội bóng London lọt vào tứ kết Champions League năm thứ ba liên tiếp.