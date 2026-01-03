Arsenal vs Chelsea: Arteta tính bài toán Eze thay Odegaard để đánh chiếm Derby London Arsenal đối đầu Chelsea tại Emirates với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu. HLV Mikel Arteta có thể sử dụng Eberechi Eze thay Martin Odegaard để tạo đột biến trước The Blues.

Trận derby thành London tại Emirates mang ý nghĩa sống còn cho tham vọng của cả Arsenal và Chelsea trong giai đoạn nước rút. Trong khi đoàn quân của Mikel Arteta chịu áp lực nặng nề từ Manchester City trong cuộc đua vô địch, Chelsea dưới thời tân HLV Liam Rosenior cũng đang khát điểm để cạnh tranh vị trí trong top 5.

Thầy trò Arteta sẵn sàng cho lần đụng độ Chelsea.

Lịch sử ủng hộ Arsenal trước một Chelsea đang thay đổi

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Arsenal hiện duy trì mạch 11 trận bất bại trước Chelsea trên mọi đấu trường. Lần cuối cùng The Blues giành chiến thắng trước người hàng xóm đã từ tháng 8/2021. Thậm chí, chỉ tính riêng trong năm nay, Pháo thủ đã đánh bại đối thủ hai lần tại bán kết Carabao Cup.

Tuy nhiên, Chelsea dưới thời Rosenior không còn là một tập thể dễ bị khuất phục. Chiến lược gia này đã thổi luồng sinh khí mới giúp đội bóng duy trì mạch 6 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh. Sự kiên cường và tinh thần chiến đấu mới mẻ của đội khách là yếu tố mà Mikel Arteta không thể xem thường trong bối cảnh Arsenal đang thiếu vắng nhân sự.

Toan tính chiến thuật: Eberechi Eze hay Martin Odegaard?

Để hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Rosenior, Arteta phải đối mặt với bài toán lực lượng khi Mikel Merino chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của Kai Havertz và tài năng trẻ Max Dowman vẫn còn bỏ ngỏ, buộc vị chiến lược gia người Tây Ban Nha phải có những điều chỉnh ở khu trung tuyến.

Odegaard hay Eze sẽ được lựa chọn?

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là khả năng Arteta lựa chọn Eberechi Eze đá chính thay vì thủ quân Martin Odegaard. Eze mang lại sự trực diện, tốc độ và khả năng khuấy đảo ngay từ đầu, tương tự cách Arsenal đã vùi dập Tottenham ở vòng trước. Trong khi đó, Odegaard với khả năng điều tiết lối chơi có thể được tung vào sân trong hiệp hai để kiểm soát thế trận khi đội nhà đã có lợi thế.

Viktor Gyokeres và áp lực lên hàng thủ chắp vá của Chelsea

Về phía đội khách, Chelsea hành quân đến Bắc London với tổn thất nghiêm trọng khi thiếu vắng Wesley Fofana, Estevao và Marc Cucurella. Điều này tạo ra gánh nặng lớn cho hệ thống phòng ngự, nhất là khi họ phải đối đầu với một Viktor Gyokeres đang đạt phong độ cực cao.

Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi tới 5 bàn thắng kể từ cuối tháng 1, bao gồm cú đúp vào lưới Tottenham tuần trước. Sự càn lướt và khả năng dứt điểm đa dạng của Gyokeres sẽ là bài kiểm tra cực đại cho hàng thủ đang sứt mẻ của Chelsea. Trận đại chiến tại Emirates hứa hẹn là màn đấu trí căng thẳng, nơi sự lựa chọn nhân sự ở khu trung tuyến sẽ định đoạt cục diện trận đấu.