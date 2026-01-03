Arsenal vs Chelsea: Cuộc đối đầu giữa tham vọng vô địch và cơn khủng hoảng kỷ luật Arsenal đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu trước một Chelsea đang chật vật với bài toán thẻ đỏ và phong độ phập phù, trong khi Viktor Gyokeres sẵn sàng trừng phạt hàng thủ đối phương.

Trận derby London tại Emirates cuối tuần này không chỉ đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai kình địch lâu đời, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng của cả hai đội trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Arsenal bước vào trận đấu với mục tiêu tối thượng là duy trì khoảng cách với Manchester City để bảo vệ ngôi vương, trong khi Chelsea đang nỗ lực tìm kiếm từng điểm số để chen chân vào nhóm dự Champions League.

Arsenal chuẩn bị tiếp đón Chelsea tại Emirates.

Mikel Arteta và sự thống trị tuyệt đối tại Derby London

Lịch sử đang đứng về phía đội chủ sân Emirates khi The Blues đã không biết đến mùi chiến thắng trong 8 cuộc đối đầu gần nhất, bao gồm 5 thất bại và 3 trận hòa. Đáng chú ý, Arsenal đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng tại các trận derby thủ đô dưới thời HLV Mikel Arteta. Trong 69 trận derby đã qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giành tới 42 chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng 60,9% – con số cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh đối với các huấn luyện viên dẫn dắt từ 50 trận derby trở lên.

Sự áp đảo của Pháo thủ còn được thể hiện qua việc họ chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại trong 25 trận derby gần đây nhất. Với việc mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu, một chiến thắng thứ 4 liên tiếp không chỉ giúp Arsenal củng cố ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý quan trọng trước khi bước vào trận đấu định đoạt ngôi vương với Man City vào tháng Tư tới.

Cơn đau đầu về kỷ luật và khả năng duy trì lợi thế của Chelsea

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ, Chelsea đang tự bắn vào chân mình bởi vấn đề kỷ luật nghiêm trọng. Đội bóng Tây London hiện dẫn đầu giải đấu về số thẻ đỏ với 6 lần bị truất quyền thi đấu kể từ đầu mùa. Thống kê chuyên sâu cho thấy Chelsea đã phải chơi thiếu người trong tổng cộng 330 phút 37 giây, tương đương 12,1% thời lượng thi đấu, và chỉ thu về vỏn vẹn 5 điểm trong các tình huống này.

Chelsea là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất tại Ngoại Hạng Anh mùa này.

Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Liam Rosenior còn mắc phải căn bệnh đánh rơi điểm số trong thế dẫn trước. Tính đến sau vòng 27, Chelsea đã để mất tổng cộng 19 điểm dù đã có bàn thắng dẫn trước, vượt qua tổng số điểm bị mất của ba mùa giải gần nhất cộng lại. Dù chiếm lợi thế dẫn bàn trong 36,6% thời lượng thi đấu, sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định đã khiến họ không thể bảo vệ thành quả, điển hình như trận hòa đầy nuối tiếc trước Arsenal hồi tháng 11 năm ngoái.

Viktor Gyokeres: Ngòi nổ sẵn sàng bùng nổ

Điểm nóng đáng chú ý nhất trên sân sẽ là màn trình diễn của Viktor Gyokeres. Tiền đạo này đang có phong độ thăng hoa trong năm 2026 với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Khả năng dứt điểm sắc bén của anh được minh chứng qua con số thống kê ấn tượng: 8 bàn thắng chỉ sau 22 cú sút, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lên tới 36,4%.

Thử thách cho hàng thủ Chelsea càng trở nên nặng nề khi trung vệ trụ cột Wesley Fofana bị treo giò. HLV Liam Rosenior sẽ buộc phải đặt niềm tin vào những cái tên như Josh Acheampong hoặc Tosin Adarabioyo. Trước một hàng phòng ngự chắp vá và thiếu ổn định của đội khách, Gyokeres được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì bản năng sát thủ để giúp Arsenal định đoạt trận đấu.

Lịch thi đấu giông bão phía trước

Kết quả của trận derby này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình của cả hai đội trong chuỗi trận khốc liệt sắp tới. Chelsea đang đối mặt với lịch thi đấu khó khăn nhất giải đấu khi phải đụng độ 3 đội bóng trong top 3 cùng với Newcastle United và Everton trong 5 vòng kế tiếp. Trong khi đó, Arsenal cần giải quyết gọn gàng các đối thủ như Brighton, Everton và Bournemouth trước khi bước vào trận đại chiến lịch sử với Manchester City.

Với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và dàn nhân sự vượt trội, Arsenal đang nắm mọi quân bài để giành trọn 3 điểm. Ngược lại, nếu không thể cải thiện vấn đề kỷ luật và sự tập trung, Chelsea rất có thể sẽ phải kéo dài chuỗi ngày u tối trong các trận derby London.