Arsenal vs Everton: Pháo thủ quyết bảo vệ ngôi đầu trước hòn đá tảng của David Moyes Arsenal đặt mục tiêu giành 3 điểm tại Emirates để nới rộng cách biệt với Man City trong bối cảnh đối đầu một Everton đang sở hữu phong độ sân khách cực kỳ ấn tượng.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn then chốt khi Arsenal tiếp đón Everton tại vòng 30. Với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau Manchester City (dù đá nhiều hơn một trận), thầy trò Mikel Arteta hiểu rằng mỗi cú sảy chân lúc này đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải. Tuy nhiên, nhiệm vụ đánh bại đội bóng của David Moyes không hề đơn giản khi đội khách đang sở hữu những thống kê phòng ngự đáng nể.

Emirates: Pháo đài bất khả xâm phạm

Sau trận hòa nhọc nhằn 1-1 trước Bayer Leverkusen tại Champions League, Arsenal cần nhanh chóng lấy lại bản sắc áp đặt tại đấu trường quốc nội. Kể từ thất bại bất ngờ trước Manchester United hồi tháng 1, sân Emirates đã trở thành một pháo đài đúng nghĩa với 5 chiến thắng liên tiếp. Tinh thần "thắng bằng mọi giá" đang là vũ khí quan trọng nhất giúp Arsenal duy trì vị thế dẫn đầu.

Ngược lại, Everton của David Moyes cũng đang thăng hoa mạnh mẽ. Chiến thắng 2-0 trước Burnley vừa qua đã đưa họ áp sát nhóm dự cúp châu Âu. Đáng chú ý, The Toffees là đội bóng có thành tích sân khách tốt thứ ba tại giải đấu với 24 điểm, chỉ xếp sau chính Arsenal và Chelsea. Sự thực dụng và kỷ luật mà Moyes xây dựng đang biến Everton thành đối thủ cực kỳ khó chịu khi phải rời xa Goodison Park.

Cuộc chiến giữa hai thái cực trên không

Một trong những điểm nhấn chiến thuật quan trọng nhất của trận đấu này nằm ở các tình huống cố định. Arsenal hiện là đội bóng nguy hiểm nhất Premier League từ các pha bóng chết với 24 bàn thắng đã ghi. Tuy nhiên, Everton lại sở hữu hàng phòng ngự chống bóng chết tốt nhất giải khi mới chỉ để lọt lưới 8 bàn từ các kịch bản tương tự.

Sự góp mặt của trung vệ Jarrad Branthwaite chính là chìa khóa giúp Everton đứng vững. Khả năng không chiến và đọc tình huống của tài năng trẻ này sẽ là bài kiểm tra cực đại cho những bài phối hợp phạt góc của Nicolas Jover bên phía Arsenal.

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Arsenal có thể chào đón sự trở lại của Ben White và Riccardo Calafiori để củng cố hàng thủ. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất nằm ở tuyến giữa khi đội trưởng Martin Odegaard vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Everton bước vào trận đấu với thể lực sung mãn sau 11 ngày nghỉ ngơi và gần như có đội hình mạnh nhất.

Thông số Arsenal (Dự kiến) Everton (Dự kiến) Thủ môn Raya Pickford Hàng thủ White, Saliba, Gabriel, Calafiori O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko Tuyến giữa Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Martinelli Garner, Gueye, McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye Hàng công Havertz Barry

Với áp lực từ lịch thi đấu dày đặc và sự thực dụng của đối thủ, Arsenal nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Jordan Pickford. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ứng viên vô địch và lợi thế sân nhà có thể giúp họ định đoạt trận đấu bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, tương tự như chiến thắng tối thiểu ở lượt đi.

Dự đoán: Arsenal 1-0 Everton