Arsenal vs Fulham: Quyết tâm xây chắc ngôi đầu và sức nặng lịch sử 32 trận Arsenal có cơ hội gia tăng khoảng cách với Man City lên 6 điểm khi tiếp đón Fulham, đối thủ mà họ chưa từng để thua trên sân nhà trong suốt lịch sử tham dự giải đấu.

Arsenal đang đứng trước cơ hội vàng để củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Fulham tại vòng 35. Với tâm thế hưng phấn sau những kết quả tích cực tại Champions League và đấu trường quốc nội, thầy trò Mikel Arteta hướng đến mục tiêu nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Manchester City lên thành 6 điểm.

Arsenal hướng đến mục tiêu 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà.

Thông tin chi tiết trận đấu

Thông tin Chi tiết Giải đấu Ngoại hạng Anh (Vòng 35) Địa điểm Sân vận động Emirates Thời gian 23h30 ngày 2/5 (giờ Việt Nam) Thống kê đối đầu Arsenal bất bại 32 trận sân nhà trước Fulham

Phân tích chiến thuật: Áp lực từ trung tuyến

Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ duy trì hệ thống 4-3-3 linh hoạt, nơi bộ ba Martin Odegaard, Martin Zubimendi và Declan Rice giữ vai trò kiểm soát nhịp độ. Điểm mạnh của "Pháo thủ" mùa này nằm ở khả năng pressing tầm cao ngay sau khi mất bóng, đồng thời khai thác tối đa sự cơ động của Bukayo Saka và Eberechi Eze ở hai hành lang biên để kéo giãn khối phòng ngự lùi sâu.

Ngược lại, Fulham của Marco Silva thường ưu tiên sự chặt chẽ với sơ đồ 4-2-3-1. Với cặp tiền vệ trụ Berge và Lukic, đội khách sẽ cố gắng bóp nghẹt không gian chơi bóng của Arsenal ở khu vực trung lộ trước khi triển khai các tình huống chuyển trạng thái nhanh dựa vào tốc độ của Wilson và Chukwueze.

Cuộc tái ngộ của những người muôn năm cũ

Tâm điểm của sự chú ý sẽ đổ dồn vào Emile Smith Rowe. Trở lại mái nhà xưa Emirates, tiền vệ tài hoa này mang theo trọng trách dẫn dắt lối chơi cho Fulham. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Smith Rowe và Declan Rice tại khu vực giữa sân được dự báo sẽ là điểm nóng quyết định cục diện trận đấu. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Bernd Leno trong khung gỗ đội khách cũng hứa hẹn mang lại nhiều khó khăn cho các chân sút chủ nhà.

Tình hình lực lượng và thống kê ấn tượng

Về phía Arsenal, dù Kai Havertz dính chấn thương cơ và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ, nhưng sự trở lại của Riccardo Calafiori và Bukayo Saka sau khi được dưỡng sức giữa tuần là cú hích lớn. Phía bên kia chiến tuyến, Fulham tổn thất nghiêm trọng khi mất Alex Iwobi và Ryan Sessegnon do chấn thương.

Đáng chú ý, lịch sử đang đứng hẳn về phía đội chủ sân Emirates. Arsenal hiện đang giữ kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất trước một đối thủ duy nhất trên sân nhà trong lịch sử bóng đá Anh (32 trận trước Fulham). Trong khi đó, Fulham đang gặp vấn đề tâm lý khi thi đấu xa nhà với chuỗi 3 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào trên sân khách.

Arsenal đang phải tính toán kỹ lưỡng về nhân sự để phân bổ sức lực cho cả hai đấu trường.

Nhận định chuyên môn

Dù phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc, đẳng cấp và chiều sâu đội hình vượt trội giúp Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn. Khả năng phòng ngự kiên cố (chỉ thủng lưới 11 bàn sân nhà) sẽ là bệ phóng để hàng công với mũi nhọn Viktor Gyokeres tìm kiếm bàn thắng. Một chiến thắng tối thiểu nhưng thực dụng có thể là kịch bản mà Mikel Arteta hướng tới để vừa giành trọn 3 điểm, vừa bảo toàn thể lực cho các trụ cột trước trận bán kết lượt về Champions League.

