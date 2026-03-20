Arsenal vs Man City: Khi kẻ bị săn trở thành thợ săn tại chung kết Carabao Cup Từ vị thế trợ lý của Pep Guardiola, Mikel Arteta đã biến Arsenal thành đối trọng lớn nhất, sẵn sàng lật đổ đế chế Man City trong trận chung kết tại Wembley.

Lần gần nhất Manchester City và Arsenal đối đầu trong một trận chung kết League Cup, Pep Guardiola và Mikel Arteta vẫn còn ngồi cạnh nhau trên băng ghế chỉ đạo của The Citizens. Hôm đó, họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Pháo thủ, đánh dấu danh hiệu đầu tiên của Pep tại Anh và phơi bày khoảng cách mênh mông giữa hai câu lạc bộ.

Sự đảo chiều của hai thái cực

Trong quá khứ, City và Arsenal chưa từng xem nhau là đối thủ truyền kiếp cho đến khi giới chủ UAE thiết lập một đế chế mới đe dọa trật tự cũ. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi Arteta quyết định trở lại dẫn dắt đội bóng cũ. Từ một người chứng kiến sự sa sút của Arsenal từ bên trong, Arteta đã vạch ra kế hoạch phục hưng đầy khoa học.

Pep và Arteta ngày còn chung chiến tuyến.

Dẹp bỏ lối chơi hào hoa nhưng thường ngây thơ thời Arsene Wenger, Arteta áp dụng tư duy bóng đá đề cao sức mạnh thể chất và sự hiệu quả từ các tình huống cố định. Arsenal hiện tại đã biến thành một cỗ máy đáng sợ, không chỉ bắt kịp mà còn đang có dấu hiệu vượt lên trên Man City về cả phong độ lẫn tâm lý chiến đấu.

Kẻ bị săn hóa thân thành thợ săn

Hiện tại, Pháo thủ đang bỏ xa đoàn quân của Guardiola 9 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi City vừa nếm mùi bị Real Madrid loại khỏi đấu trường châu Âu, Arsenal đã hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League. Trước thềm trận chung kết Carabao Cup tại Wembley, chính Guardiola cũng phải thừa nhận đội bóng của ông đang ở vị thế "cửa dưới" trước đội bóng xuất sắc nhất nước Anh hiện tại.

Chiến thắng 5-1 vang dội của Arsenal trước Man City.

Mối thâm thù giữa hai đội đã leo thang đến đỉnh điểm sau trận hòa 2-2 đầy bạo lực tại Etihad vào tháng 9/2024. Những tranh cãi giữa Erling Haaland và Gabriel Magalhaes cho thấy Arsenal không còn e sợ nhà đương kim vô địch. Đỉnh điểm là chiến thắng hủy diệt 5-1 của Arsenal tại Emirates vào tháng 2/2025, một kết quả làm rung chuyển trật tự bóng đá xứ sở sương mù.

Hành trình lật đổ đế chế

Sự trỗi dậy của Arsenal bắt đầu từ việc chiêu mộ Oleksandr Zinchenko và Gabriel Jesus để mang về "DNA chiến thắng". Sau đó, sự bổ sung Declan Rice và Kai Havertz đã hoàn thiện bộ khung chiến thuật của Arteta. Đáng chú ý, trong trận hòa vào tháng 9/2025, chính Guardiola mới là người phải áp dụng chiến thuật tử thủ trước sức ép nghẹt thở từ phía Arsenal.

Trận chung kết Carabao Cup sắp tới không chỉ là cuộc chiến vì một danh hiệu, mà còn là sân khấu để Arsenal khẳng định vị thế bá chủ mới. Khi kẻ bị săn đã chính thức trở thành thợ săn, đế chế của Pep Guardiola đang đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi được thiết lập.