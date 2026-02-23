Arsenal vùi dập Tottenham 4-1: Eze và Gyokeres rực sáng tại Derby Bắc London Arsenal khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại Tottenham 4-1 ngay trên sân khách nhờ cú đúp của Eberechi Eze và màn trình diễn càn lướt từ Viktor Gyokeres.

Trong trận Derby Bắc London thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh, Arsenal đã thể hiện sự áp đảo toàn diện trước chủ nhà Tottenham Hotspur. Thầy trò HLV Mikel Arteta giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch mùa này.

Eberechi Eze và Viktor Gyokeres: Những hạt nhân định đoạt trận đấu

Eberechi Eze (8.7 điểm) là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Khi được xếp đá ở vị trí số 10 sở trường, tuyển thủ người Anh đã thi đấu thăng hoa với những pha xử lý kỹ thuật và xuất hiện đúng lúc để hoàn tất cú đúp bàn thắng, bao gồm pha lập công khai thông bế tắc sau đường kiến tạo của Bukayo Saka.

Eberechi Eze (8.7): Lại một trận derby Bắc London rực sáng của Eze. Anh ghi bàn mở tỷ số đầy kỹ thuật và xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để hoàn tất cú đúp. Cầu thủ này cho thấy mình thực sự thăng hoa khi được xếp đá ở vị trí số 10.

Bên cạnh Eze, tiền đạo Viktor Gyokeres (8.6 điểm) tiếp tục chứng minh giá trị của một trung phong hàng đầu. Lối chơi càn lướt của tuyển thủ Thụy Điển đã khiến trung vệ Dragusin bên phía Tottenham hoàn toàn bị áp đảo. Dù bỏ lỡ cơ hội đầu trận, Gyokeres đã kịp tỏa sáng với một cú sút uy lực nâng tỷ số lên 2-1 và pha dứt điểm tinh tế ở những phút cuối trận để ấn định thắng lợi 4-1.

Viktor Gyokeres (8.6): Lối chơi càn lướt của anh đã hoàn toàn áp đảo Dragusin trong suốt trận đấu. Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc ở đầu trận, tuyển thủ Thụy Điển đã tỏa sáng với một cú sút đầy uy lực đầu hiệp hai và một pha dứt điểm tinh tế ở những phút cuối để ấn định chiến thắng.

Sự ổn định của hàng thủ và vết gợn từ Declan Rice

David Raya (7.8 điểm) tiếp tục duy trì phong độ cao với những pha phản xạ xuất thần, đặc biệt là tình huống cứu bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Richarlison. Phía trên anh, bộ đôi William Saliba (7.4 điểm) và Gabriel Magalhaes (7.2 điểm) đã chơi điềm tĩnh, hóa giải hầu hết các đợt lên bóng của đối phương.

David Raya (7.8): Anh đã thực hiện một pha cứu thua xuất sắc ngay đầu hiệp hai và một tình huống khác vào cuối trận, thể hiện phản xạ tuyệt vời khi kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú sút của Richarlison.

Tuy nhiên, trận đấu vẫn có điểm tối khi Declan Rice (7.0 điểm) mắc sai lầm nghiêm trọng để mất bóng, tạo điều kiện cho Kolo Muani ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham. Đây là màn trình diễn dưới tiêu chuẩn thường thấy của tiền vệ người Anh dù tổng điểm vẫn ở mức khá nhờ khả năng điều tiết trận đấu trong phần còn lại.

Jurrien Timber (6.9 điểm) cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Gyokeres, trong khi Bukayo Saka (7.2 điểm) luôn là mối đe dọa thường trực bên hành lang cánh phải với những pha đi bóng lắt léo dẫn đến bàn thắng mở tỷ số.

Điểm số của các cầu thủ Arsenal.

Chiến thắng 4-1 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Arsenal khẳng định vị thế thống trị tại khu vực Bắc London, tạo đà tâm lý thuận lợi cho cuộc đua vô địch đầy khốc liệt phía trước.