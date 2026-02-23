Arsenal vùi dập Tottenham 4-1: Eze và Gyokeres rực sáng trong trận Derby Bắc London Cú đúp của Eberechi Eze và Viktor Gyokeres giúp Arsenal đè bẹp Tottenham 4-1 ngay tại sân khách, qua đó duy trì áp lực cực lớn lên ngôi đầu của Man City tại vòng 27.

Arsenal vừa khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong trận Derby Bắc London khi đánh bại Tottenham với tỷ số 4-1 ngay trên sân đối phương. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân của Mikel Arteta duy trì khoảng cách 5 điểm với Manchester City (đá nhiều hơn 1 trận) mà còn đẩy đội bóng của tân HLV Igor Tudor lún sâu vào cuộc khủng hoảng phong độ.

Gyokeres góp công lớn giúp Arsenal hủy diệt Tottenham ngay trên sân khách.

Sự áp đảo của Pháo thủ và bước ngoặt hiệp một

Trận đấu bắt đầu với sự chủ động hoàn toàn thuộc về đội khách. Arsenal nhanh chóng triển khai lối chơi pressing tầm cao, khiến Tottenham gặp vô vàn khó khăn trong việc luân chuyển bóng. Sau những nỗ lực hãm thành liên tiếp của Viktor Gyokeres và Leandro Trossard, bàn mở tỷ số cuối cùng cũng đến ở phút 32.

Từ một pha xử lý cá nhân đẳng cấp, Bukayo Saka loại bỏ Pape Matar Sarr trước khi kiến tạo thuận lợi để Eberechi Eze dứt điểm tinh tế, khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, niềm vui của Arsenal ngắn chẳng tày gang khi chỉ 2 phút sau, Declan Rice mắc sai lầm nghiêm trọng để mất bóng ngay sát vòng cấm. Randal Kolo Muani đã trừng phạt sai lầm này bằng cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh để gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.

Sự bùng nổ của bộ đôi Eze - Gyokeres

Ngay đầu hiệp hai, Arsenal đã tái lập thế dẫn bàn nhờ sự nhạy bén của Viktor Gyokeres. Phút 47, tận dụng đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm của Jurrien Timber, tiền đạo người Thụy Điển thoát xuống dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.

Eze cho thấy cái duyên ghi bàn vào lưới Spurs.

Đến phút 61, Eberechi Eze một lần nữa chứng minh cái duyên ghi bàn trong các trận derby khi tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để hoàn tất cú đúp cá nhân. Bàn thắng này gần như đánh sập ý chí chiến đấu của đội chủ nhà.

VAR và dấu chấm hết cho Gà trống

Tottenham nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và tưởng chừng đã thành công khi Kolo Muani đưa bóng vào lưới lần thứ hai. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Peter Bankes đã từ chối bàn thắng do xác định tiền đạo người Pháp đã phạm lỗi đẩy người với trung vệ Gabriel Magalhaes trước đó.

Trong những phút bù giờ cuối cùng, đội trưởng Martin Odegaard vào sân từ ghế dự bị và ngay lập tức để lại dấu ấn với đường kiến tạo để Gyokeres hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi đậm đà 4-1 cho Arsenal. Thất bại này khiến Igor Tudor đối mặt với áp lực cực lớn khi bóng ma xuống hạng đang bắt đầu ám ảnh đội bóng Bắc London.

Thống kê trận đấu Tottenham 1-4 Arsenal

Thông số Tottenham Arsenal Bàn thắng 1 4 Cầu thủ ghi bàn Kolo Muani (34') Eze (32', 61'), Gyokeres (47', 90+4') Kiểm soát bóng 42% 58%