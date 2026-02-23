Arsenal vùi dập Tottenham 4-1: Khẳng định bản lĩnh và vị thế nhà vua thành London Vượt qua áp lực từ Man City, Arsenal giành chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục trước Tottenham. Màn tỏa sáng của Eze và Gyokeres giúp Pháo thủ củng cố ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh phải chịu áp lực khổng lồ từ sự bám đuổi của Manchester City và những hoài nghi sau hai trận hòa liên tiếp trước Brentford và Wolves, Arsenal đã chọn cách trả lời đanh thép nhất. Thầy trò HLV Mikel Arteta vừa hủy diệt kình địch Tottenham Hotspur với tỷ số 4-1 ngay tại Tottenham Stadium, qua đó tái thiết lập khoảng cách 5 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

HLV Mikel Arteta giúp Arsenal tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Màn trình diễn thượng hạng của Eze và Gyokeres

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của Pháo thủ chính là sự lột xác ngoạn mục của Eberechi Eze và Viktor Gyokeres. Chỉ vài ngày trước, cả hai còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Eze phải ngồi dự bị trong sự thất vọng, còn Gyokeres bị gắn mác "tịt ngòi" sau trận đấu mờ nhạt trước Wolves.

Tuy nhiên, tại derby Bắc London, Eze đã chứng minh tại sao anh là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Premier League. Với cú đúp bàn thắng đẳng cấp, Eze chính thức trở thành "hung thần" mới của Spurs khi đã ghi tới 5 bàn vào lưới đội bóng này chỉ trong một mùa giải. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm tinh tế của tiền vệ này đã hoàn toàn làm chủ hàng thủ đối phương.

Eberechi Eze tỏa sáng đúng lúc sau khoảng thời gian hứng chịu nhiều chỉ trích.

Bên cạnh Eze, Viktor Gyokeres cũng có một ngày thi đấu chói sáng. Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh trong trận này chỉ đạt 0.32, chân sút người Thụy Điển đã ghi tới 2 bàn thắng. Pha sút xa trái phá ở đầu hiệp hai và tình huống bứt tốc dứt điểm lạnh lùng ở phút 90+4 đã lột tả hình ảnh một sát thủ toàn diện, người có thể định đoạt trận đấu từ những cơ hội nhỏ nhất.

Bản lĩnh từ "canh bạc" tâm lý của Arteta

Trước khi bước vào trận derby, Mikel Arteta đã đưa ra một tuyên bố đầy sức nặng: "Nếu cầu thủ nào cảm thấy sợ hãi, hãy rời đi". Đây là một đòn tâm lý mạo hiểm nhưng đã mang lại hiệu quả tối đa. Arsenal không còn giữ vẻ mặt của những "đứa trẻ" dễ vỡ mộng, thay vào đó là hình ảnh của những chiến binh thực thụ.

Sự trưởng thành của Pháo thủ thể hiện rõ nhất ở thời điểm Declan Rice mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Randal Kolo Muani. Thay vì sụp đổ tâm lý như những mùa giải trước, Arsenal đã vùng lên mạnh mẽ ngay đầu hiệp hai. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Gyokeres ở phút 47 chính là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu đáng nể.

Bài tâm lý "khích tướng" của Arteta với các học trò đã thu về thành công.

Với tỷ lệ thắng lên tới 60,3% trong các trận derby London, Arteta đang khẳng định vị thế của một nhà cầm quân hàng đầu tại thủ đô nước Anh. Ông không chỉ xây dựng một hệ thống chiến thuật ổn định mà còn rèn luyện cho các học trò một tinh thần thép trước những áp lực bủa vây.

Cơn ác mộng của Igor Tudor và Tottenham

Trái ngược với niềm vui của Arsenal, màn ra mắt của tân HLV Igor Tudor bên phía Tottenham đã biến thành một thảm họa. Hệ thống sơ đồ 3 trung vệ chắp vá của Spurs hoàn toàn vỡ vụn trước tốc độ và kỹ thuật của Bukayo Saka, Eze và Gyokeres. Dù Randal Kolo Muani đã nhen nhóm hy vọng bằng bàn gỡ hòa, nhưng quyết định của VAR khi từ chối bàn thắng thứ hai của tiền đạo này do lỗi đẩy người đã chấm dứt mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Igor Tudor bất lực trong việc giúp Tottenham Hotspur giành điểm trước Arsenal.

Thất bại 1-4 khiến Tottenham lún sâu vào khủng hoảng khi chưa thắng trận nào trong năm 2026. Với khoảng cách chỉ còn 4 điểm so với nhóm xuống hạng, viễn cảnh Gà trống phải xuống chơi tại Championship lần đầu tiên sau nửa thế kỷ đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Thắng lợi này giúp Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City, dù họ đã thi đấu nhiều hơn một trận. Đội bóng của Arteta hiện sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 56 bàn thắng và hàng phòng ngự kiên cố nhất khi mới chỉ để lọt lưới 21 bàn sau 28 vòng đấu.

Arsenal hiện vẫn đang là đội nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Phía trước Arsenal vẫn còn 10 vòng đấu đầy thử thách, trong đó có cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea. Tuy nhiên, với phong độ thăng hoa và bản lĩnh đã được tôi luyện, giấc mơ vô địch sau hơn hai thập kỷ chờ đợi của các cổ động viên Pháo thủ đang dần trở thành hiện thực. Chiến thắng tại Tottenham Stadium không chỉ mang về 3 điểm, nó là lời khẳng định rằng Arsenal đã sẵn sàng cho ngai vàng Ngoại hạng Anh.