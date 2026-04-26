Arsenal vượt ải Newcastle 1-0: Hàng thủ thăng hoa và nỗi lo chấn thương Dù giành chiến thắng quan trọng trước Newcastle nhờ sự xuất sắc của David Raya và Piero Hincapie, Arsenal vẫn phải trả giá đắt khi bộ đôi Kai Havertz và Eberechi Eze dính chấn thương.

Arsenal vừa trải qua một trận đấu đầy cảm xúc trước Newcastle, nơi sự kiên cường của hàng phòng ngự đã giúp họ bảo toàn chiến thắng tối thiểu. Tuy nhiên, niềm vui tại Bắc London không thực sự trọn vẹn khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta phải đối mặt với những tổn thất lớn về nhân sự ngay trong hiệp một và đầu hiệp hai.

Hàng thủ rực sáng: David Raya và Piero Hincapie lĩnh xướng

Điểm tựa lớn nhất của "Pháo thủ" trong trận đấu này chính là hệ thống phòng ngự thi đấu vô cùng tập trung. Thủ thành David Raya tiếp tục chứng minh tại sao anh là lựa chọn số một trong khung gỗ với những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống ngăn chặn cú dứt điểm của Tonali ở phút 30.

David Raya - 8.0: Có pha cứu thua xuất sắc tầm thấp ở phút 30 để ngăn chặn cú dứt điểm của Tonali.

Bên cạnh Raya, tân binh Piero Hincapie đã có một màn trình diễn bùng nổ bên hành lang cánh. Cầu thủ người Ecuador không chỉ đảm bảo sự an toàn nơi hậu phương mà còn là hậu vệ duy nhất của Arsenal thường xuyên dâng cao, tạo ra những áp lực đáng kể lên hàng thủ Newcastle.

Piero Hincapie - 8.0: Một trận đấu xuất sắc của cầu thủ người Ecuador khi tạo ra nhiều mối đe dọa lúc dâng cao tấn công.

Sự ổn định còn đến từ bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes. Sự điềm tĩnh của Saliba kết hợp với lối chơi mạnh mẽ của Gabriel đã biến khu vực cấm địa của Arsenal thành một pháo đài khó xâm phạm.

Hàng công thăng hoa nhưng trả giá đắt

Arsenal đã tìm được đường vào khung thành Newcastle nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Eberechi Eze. Siêu phẩm mở tỷ số của tiền vệ này một lần nữa khẳng định đẳng cấp và nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Tuy nhiên, kịch tính xảy ra khi Eze buộc phải rời sân ở phút 52 do gặp vấn đề về sức khỏe.

Eberechi Eze - 7.2: Siêu phẩm mở tỷ số cho thấy đẳng cấp của Eze trước khi phải rời sân sớm vì chấn thương.

Trước đó, Kai Havertz cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi chỉ thi đấu được hơn nửa giờ đồng hồ. Dù đã có pha kiến tạo tinh tế cho Eze ghi bàn, cầu thủ người Đức đã không thể tiếp tục trận đấu vì chấn thương, để lại một khoảng trống lớn trên hàng công.

Kai Havertz - 6.7: Thể hiện kỹ thuật thượng thừa trong pha kiến tạo nhưng phải rời sân sớm vì chấn thương.

Tuyến giữa và những dấu hiệu mệt mỏi

Martin Odegaard sau khởi đầu chậm chạp đã dần lấy lại nhịp độ và kết nối tốt các tuyến bằng những đường chuyền sắc sảo. Ngược lại, Declan Rice cho thấy dấu hiệu quá tải rõ rệt sau chuỗi trận thi đấu liên tục, khiến sức sáng tạo ở khu trung tuyến bị hạn chế phần nào.

Declan Rice - 6.8: Một trận đấu im lặng của tiền vệ người Anh do sự mệt mỏi sau chuỗi trận cày ải liên tục.

Nhìn chung, dù bảo toàn được 3 điểm, Arsenal đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải khi các trụ cột liên tiếp gặp vấn đề thể lực. Chiến thắng trước Newcastle là minh chứng cho bản lĩnh hàng thủ, nhưng chiều sâu đội hình sẽ là chìa khóa cho chặng đường khốc liệt sắp tới.