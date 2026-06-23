Arsenal vượt MU chiêu mộ thần đồng Jeremy Monga giá 10 triệu bảng Đội chủ sân Emirates đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Leicester City để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ Jeremy Monga. Vượt qua Man Utd và hàng loạt ông lớn châu Âu, Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế trong việc săn tìm những viên ngọc thô sáng giá nhất.

Trong nỗ lực củng cố nền tảng tương lai, Arsenal đã thực hiện một bước đi đầy quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng. Theo thông tin từ talkSPORT, đội bóng thành London đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 10 triệu bảng với Leicester City để chiêu mộ Jeremy Monga. Đây được xem là một chiến thắng quan trọng của Giám đốc kỹ thuật Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta trước sự dòm ngó của nhiều đối thủ lớn tại giải Ngoại hạng Anh.

Sự quyết đoán trên bàn đàm phán

Quá trình thương thảo giữa Arsenal và Leicester City diễn ra tương đối nhanh chóng. Mức phí 10 triệu bảng được cho là con số hợp lý để thuyết phục "Bầy cáo" nhả người, nhất là trong bối cảnh đội bóng này đang phải đối mặt với những biến động sau khi xuống chơi tại Championship. Arsenal không chỉ đưa ra mức giá hấp dẫn mà còn trình bày một lộ trình phát triển rõ ràng, điều đã hoàn toàn thuyết phục được chân chạy cánh 16 tuổi.

Monga nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh của Arsenal.

Jeremy Monga: Tại sao Arsenal chấp nhận chi đậm cho cầu thủ 16 tuổi?

Dù mới chỉ bước sang tuổi 16, Jeremy Monga đã sớm cho thấy những tố chất đặc biệt của một ngôi sao chạy cánh hiện đại. Tốc độ, khả năng rê dắt lắt léo và sự tự tin hiếm thấy ở độ tuổi thiếu niên là những gì người ta thấy ở cầu thủ này. Thống kê cho thấy tiềm năng to lớn của Monga:

Mùa giải 2024/25: Được đôn lên đội một Leicester City và có tới 7 lần ra sân tại đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh khi mới 15 tuổi.

Được đôn lên đội một Leicester City và có tới 7 lần ra sân tại đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh khi mới 15 tuổi. Mùa giải Championship: Duy trì sự ổn định với 27 lần ra sân, đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Việc một cầu thủ ở độ tuổi học sinh có thể chen chân vào đội hình thi đấu tại các giải chuyên nghiệp hàng đầu nước Anh là minh chứng rõ nhất cho năng lực thực tế của Monga. Arsenal tin rằng dưới bàn tay nhào nặn của Mikel Arteta – người từng mát tay với những Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli – Monga sẽ sớm trở thành một nhân tố đột biến tại Emirates.

Vượt mặt Man Utd và các ông lớn châu Âu

Chiến thắng của Arsenal trong thương vụ này càng trở nên ý nghĩa khi họ phải đối đầu với một danh sách dài các câu lạc bộ thèm khát Monga. Tại xứ sở sương mù, Manchester United, Newcastle và Leeds United đều đã cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao từng bước chạy của cầu thủ này.

Không chỉ dừng lại ở biên giới nước Anh, sức hút của Monga còn lan sang cả châu Âu lục địa. Những đội bóng nổi tiếng với hệ thống tuyển trạch trẻ ưu tú như Bayer Leverkusen, RB Leipzig (Đức) hay AS Roma (Ý) cũng từng nỗ lực tiếp cận. Tuy nhiên, sức hút từ dự án thể thao tại Arsenal cùng cơ hội được thi đấu tại Champions League đã giúp "Pháo thủ" về đích đầu tiên trong cuộc đua này.

Việc sở hữu Jeremy Monga không chỉ là một bản hợp đồng cho tương lai mà còn là lời khẳng định về tham vọng của Arsenal. Đội chủ sân Emirates đang xây dựng một đội hình có chiều sâu, kết hợp giữa những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp và những tài năng trẻ xuất chúng nhất thế giới, nhằm duy trì vị thế cạnh tranh danh hiệu trong nhiều năm tới.