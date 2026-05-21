Arsenal xác lập kỷ lục 770 triệu bảng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử Với doanh thu vượt xa kỷ lục của Man City, Arsenal không chỉ chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu mà còn sở hữu bệ phóng tài chính khổng lồ để nâng cấp đội hình dưới thời Mikel Arteta.

Cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ của Arsenal cuối cùng đã được giải tỏa, đánh dấu sự trở lại đầy kiêu hãnh của một thế lực tại xứ sở sương mù. Tuy nhiên, đằng sau niềm hạnh phúc vỡ òa trên sân cỏ là một bước ngoặt tài chính mang tính lịch sử. Theo dự báo từ giới chuyên môn, chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sẽ mang về cho Pháo thủ khoản doanh thu lên tới 770 triệu bảng, một con số đủ sức thay đổi hoàn toàn vị thế của CLB trên thị trường chuyển nhượng và bản đồ bóng đá châu Âu.

Arsenal có danh hiệu Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.

Kỷ lục doanh thu vượt mặt Man City

Dữ liệu từ The Times chỉ ra rằng, chiến dịch ấn tượng vừa qua đã giúp Arsenal bảo đảm khoản thu ít nhất 760 triệu bảng. Nếu các biến số thương mại đạt mức tối đa như kỳ vọng, con số này sẽ chạm mốc 770 triệu bảng. Điều đáng chú ý là con số này đã vượt xa kỷ lục 715 triệu bảng mà Manchester City từng thiết lập trước đó, đưa đội bóng phía Bắc London bước vào nhóm những CLB giàu có và bền vững nhất hành tinh.

Sự tăng trưởng vượt bậc này đến từ nhiều nguồn: bản quyền truyền hình, tiền thưởng từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh, và đặc biệt là sự gia tăng giá trị thương hiệu. Việc cán đích ở vị trí số một sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa đã chính thức đưa Arsenal vượt qua ranh giới giữa một đội bóng tiềm năng thành một nhà vô địch thực thụ. Đây là thành quả của một quá trình kiên nhẫn lâu dài với dự án của HLV Mikel Arteta, người đã dẫn dắt đội bóng vượt qua ba mùa giải liên tiếp chỉ về nhì.

Đòn bẩy tài chính và sức hút từ Champions League

Khoản tiền khổng lồ này có ý nghĩa chiến lược không kém gì chiếc cúp bạc. Với nền tảng tài chính vững mạnh, Arsenal giờ đây có ưu thế tuyệt đối trong các cuộc đàm phán tài trợ mới, tăng doanh thu từ việc bán áo đấu và các dịch vụ trong ngày thi đấu. Quan trọng hơn, nó tạo ra sức hút khó cưỡng đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Sức mạnh của Arsenal có thể còn được nhân lên gấp bội khi họ chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League với PSG tại Budapest. Nếu đánh bại đại diện nước Pháp để giành danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử, nguồn thu và danh tiếng của Pháo thủ sẽ đạt tới mức chưa từng có. Ngay cả trong trường hợp không thể đăng quang tại Budapest, doanh thu từ đấu trường danh giá nhất châu lục đã đủ để Arsenal vượt xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League.

Tầm nhìn Club World Cup và sự ổn định dài hạn

Một mục tiêu quan trọng khác nằm trong tầm ngắm của ban lãnh đạo Arsenal là suất dự Club World Cup 2029. Chức vô địch Champions League sẽ là tấm vé thông hành trực tiếp đưa đội bóng đến sân chơi này. Nếu lỡ hẹn, họ vẫn có cơ hội thông qua hệ số UEFA ở các mùa giải kế tiếp. Đây được xem là "mỏ vàng" mới của bóng đá cấp CLB, tương tự như cách Chelsea từng nhận khoảng 90 triệu bảng sau chức vô địch gần nhất.

Arteta đã giúp Arsenal "vượt vũ môn".

Sự ổn định về mặt nhân sự cũng là yếu tố then chốt. Mikel Arteta dự kiến sẽ sớm đặt bút ký vào bản hợp đồng mới như một phần thưởng xứng đáng cho việc chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội. Ban lãnh đạo CLB hoàn toàn tin tưởng vào triết lý của nhà cầm quân người Tây Ban Nha và sẵn sàng cấp ngân sách lớn để ông tiếp tục hoàn thiện đội hình.

Kế hoạch nâng cấp đội hình mùa hè

Dù vừa đăng quang, Arsenal không có ý định dừng lại. Thị trường chuyển nhượng mùa hè tới sẽ là thời điểm Pháo thủ kích hoạt các thương vụ bom tấn. Ưu tiên hàng đầu của Arteta là tăng cường sức mạnh hàng công, đặc biệt là vị trí tiền đạo trung tâm và hành lang cánh trái. Julian Alvarez, ngôi sao đa năng, hiện đang được nhắc đến như một mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm.

Tóm lại, 770 triệu bảng không chỉ là một con số tài chính khô khan. Nó là minh chứng cho sự thành công của một mô hình quản trị đúng đắn và là nền tảng để Arsenal xây dựng một chu kỳ thống trị bền vững. Thử thách tiếp theo của Mikel Arteta không còn là đưa Arsenal trở lại đỉnh cao, mà là giữ cho đội bóng ở lại đó trong nhiều năm tới.