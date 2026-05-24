Arsenal xác lập kỷ lục doanh thu 770 triệu bảng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal chính thức phá vỡ kỷ lục doanh thu của bóng đá Anh với 770 triệu bảng, vượt qua Manchester City để gia nhập nhóm ba câu lạc bộ giàu nhất hành tinh trong mùa giải 2025–26.

Arsenal đã chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm, một kỳ tích không chỉ làm nức lòng người hâm mộ mà còn mang lại nguồn lợi tài chính khổng lồ. Sau cú sảy chân của Manchester City trước Bournemouth, "Pháo thủ" đã chính thức đăng quang, mở ra một chương mới về cả vị thế chuyên môn lẫn sức mạnh kinh tế cho đội bóng phía Bắc London.

Cột mốc doanh thu lịch sử của bóng đá Anh

Theo báo cáo từ tờ The Times, Arsenal dự kiến thu về tổng cộng 770 triệu bảng Anh cho toàn bộ chiến dịch 2025–26. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục 715 triệu bảng của Manchester City thiết lập vào mùa giải 2023–24. Đây là mức tăng trưởng doanh thu 79 triệu bảng so với năm trước, giúp đội chủ sân Emirates vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các câu lạc bộ giàu nhất thế giới, chỉ xếp sau Real Madrid và Barcelona.

Riêng tại đấu trường nội địa, chức vô địch Ngoại hạng Anh mang về cho Arsenal 192 triệu bảng. Sự gia tăng này phần lớn nhờ vào thỏa thuận bản quyền truyền hình mới được chia đều cho các thành viên, cộng thêm khoản thưởng chênh lệch cho vị trí quán quân. Tuy nhiên, giới thượng tầng vẫn cảnh báo về nguy cơ ghi nhận khoản lỗ do chi phí chuyển nhượng và quỹ lương tăng cao trong năm qua.

Tham vọng tại Champions League và nguồn thu thương mại

Bên cạnh thành công quốc nội, Arsenal đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên lên đỉnh châu Âu khi lọt vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng đã bỏ túi 124 triệu bảng tiền thưởng từ giải đấu này và sẽ nhận thêm 4 triệu bảng nếu nâng cao cúp vô địch.

Cấu trúc doanh thu của Arsenal trong mùa giải đại thành công này còn được củng cố bởi các hoạt động thương mại mạnh mẽ, đóng góp 290 triệu bảng. Thu nhập từ các ngày thi đấu tại sân Emirates cũng chạm mốc 160 triệu bảng, khẳng định sức hút thương hiệu của đội bóng dưới triều đại mới.