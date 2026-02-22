Arteta đối mặt 'bài toán số 9' trước thềm derby Tottenham vs Arsenal: Jesus hay Gyokeres? Trước trận derby Bắc London với Tottenham, HLV Mikel Arteta đối mặt bài toán hóc búa: tin tưởng tân binh Viktor Gyokeres hay đặt cược vào sự trở lại của Gabriel Jesus.

Vị trí tiền đạo cắm đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa tại Arsenal khi CLB này chuẩn bị bước vào trận derby Bắc London đầy kịch tính với Tottenham Hotspur. Quyết định của HLV Mikel Arteta giữa một Gabriel Jesus đang hồi sinh mạnh mẽ và một Viktor Gyokeres đang có dấu hiệu chững lại sẽ mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng vô địch của đội bóng.

Mikel Arteta sẽ chọn Viktor Gyokeres hay Gabriel Jesus đấu Tottenham Hotspur?

Gabriel Jesus: 'Chất xúc tác' cho lối chơi pressing

Kể từ khi bình phục chấn thương gân kheo, Gabriel Jesus đã mang đến một diện mạo đầy hứa hẹn cho hàng công Arsenal. Dù phần lớn thời gian phải vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo người Brazil vẫn chứng minh được giá trị riêng biệt thông qua khả năng kết nối lối chơi và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Sự năng nổ của ngôi sao mang áo số 9 không chỉ gây áp lực lên hàng thủ đối phương mà còn tạo ra những khoảng trống thuận lợi cho các vệ tinh như Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli. Trong một trận đấu đòi hỏi sự tinh quái và kinh nghiệm như derby Bắc London, khả năng pressing tầm cao liên tục của Jesus được xem là vũ khí quan trọng để Arsenal kiểm soát thế trận ngay từ phần sân đối phương.

Viktor Gyokeres và nỗi lo về hiệu suất ghi bàn

Ngược lại với sự hưng phấn của Jesus, tân binh được kỳ vọng Viktor Gyokeres đang phải đối mặt với những hoài nghi đầu tiên tại sân Emirates. Trận đấu với Wolverhampton vừa qua là một lời cảnh báo nghiêm trọng khi chân sút này không thể tung ra bất kỳ cú sút nào trong suốt thời gian hiện diện trên sân.

Sự thiếu hiệu quả này làm dấy lên những lo ngại về việc Gyokeres đang bị quá tải hoặc thiếu sự tự tin cần thiết sau giai đoạn đầu bùng nổ. Trong hệ thống chiến thuật của Arteta, một trung phong mục tiêu nếu không thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp sẽ vô tình trở thành gánh nặng, làm chậm nhịp độ tấn công của toàn đội.

Quyết định mang tính biểu tượng của Mikel Arteta

Mikel Arteta hiện đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan khi cả hai lựa chọn trên hàng công đều chưa đạt được phong độ ổn định tuyệt đối. Việc lựa chọn ai đá chính không đơn thuần chỉ dựa vào các con số thống kê bàn thắng, mà còn phụ thuộc vào ý đồ chiến thuật: ưu tiên sự kết nối, kinh nghiệm của Jesus hay kiên định với một trung phong mục tiêu như Gyokeres.

Cả hai tiền đạo của Arsenal đều đang chơi không thực sự tốt.

Trận derby với Tottenham sẽ là bài kiểm tra năng lực quản trị nhân sự thực thụ đối với chiến lược gia 43 tuổi. Người được chọn sẽ phải gánh vác trọng trách ghi bàn để đưa "Pháo thủ" vượt qua giai đoạn then chốt của mùa giải. Dù là Jesus hay Gyokeres, mục tiêu duy nhất của Arsenal là giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.