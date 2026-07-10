Arthur Fery lập kỳ tích tại Wimbledon 2026: Từ suất đặc cách đến tấm vé bán kết lịch sử Đánh bại hạt giống số 9 Flavio Cobolli sau 3 set trắng, Arthur Fery trở thành tay vợt nam người Anh đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở vào bán kết Wimbledon bằng suất đặc cách.

Giữa bối cảnh làng quần vợt Anh quốc đang trải qua một kỳ Wimbledon đầy biến động khi gần 90% đại diện chủ nhà sớm dừng bước ngay từ vòng 1, Arthur Fery đã nổi lên như một điểm sáng rực rỡ. Tay vợt 23 tuổi vừa viết nên một trong những chương kỳ diệu nhất tại All England Club khi đánh bại hạt giống số 9 Flavio Cobolli để ghi tên mình vào bán kết Wimbledon 2026.

Cú sốc trên sân Trung tâm

Bước vào trận tứ kết với tư thế của một tay vợt nhận suất đặc cách (wildcard), Arthur Fery đã khiến giới chuyên môn phải ngả mũ bằng chiến thắng thuyết phục 6-4, 7-6(4) và 6-0. Trước sự chứng kiến của Vương hậu Camilla và hàng nghìn khán giả nhà trên sân Trung tâm, Fery duy trì sự tự tin đáng kinh ngạc. Đặc biệt là trong set đấu thứ ba, anh hoàn toàn áp đảo đối thủ người Ý với tỷ số cách biệt, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Arthur Fery gỡ gạc thể diện cho quần vợt Anh sau khi 90% đại diện chủ nhà dừng bước ngay tại vòng 1 nội dung đơn nam và đơn nữ.

Chiến thắng này giúp Fery đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt nam người Anh đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết Wimbledon bằng suất đặc cách. Kỳ tích này cũng đánh dấu kỷ niệm tròn 25 năm kể từ hành trình đăng quang huyền thoại của Goran Ivanisevic vào năm 2001 – người cũng từng gây chấn động khi tham dự giải nhờ thẻ đặc cách.

Phân tích chiến thuật: Sự lên ngôi của lối chơi thông minh

Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m75 – một con số thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của các tay vợt hiện đại – Arthur Fery đã chứng minh rằng tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi có thể khỏa lấp khiếm khuyết về thể hình. Thay vì dựa vào những cú giao bóng sấm sét, Fery chọn cách tiếp cận trận đấu bằng sự linh hoạt và khả năng bao sân cực tốt.

Bộ chân nhanh nhạy giúp anh xử lý tốt các tình huống bóng bền, kết hợp với khả năng điều bóng ra các góc hẹp với quỹ đạo nhanh và độ nảy thấp. Đây là lối chơi đặc thù, cực kỳ hiệu quả trên mặt sân cỏ. Việc từng thi đấu cho đội đại học Stanford Cardinal (Mỹ) và sở hữu 1 danh hiệu ATP Challenger cùng 5 chức vô địch ITF đã giúp anh tích lũy đủ bản lĩnh để đối đầu với các hạt giống hàng đầu.

Gia thế và bản lĩnh của "Quý tử" nhà Lorient

Arthur Fery sinh năm 2002 trong một gia đình có truyền thống thể thao và kinh doanh lẫy lừng. Cha anh là ông Loic Fery, một doanh nhân thành đạt và là chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Lorient tại Pháp. Mẹ anh, bà Olivia Gravereaux, cũng từng là một tay vợt chuyên nghiệp.

Loic Fery - bố của Arthur Fery - là doanh nhân và là chủ tịch CLB Lorient.

Dù có thể lựa chọn khoác áo đội tuyển Pháp hoặc Hồng Kông, Fery đã quyết định cống hiến cho quần vợt Anh ở sân chơi chuyên nghiệp. Sự am hiểu về mặt sân cỏ London ngay từ khi còn nhỏ đã trở thành lợi thế vô hình, giúp anh thi đấu thăng hoa trong từng vòng đấu.

Thử thách cực đại tại bán kết

Sau khi vượt qua Cobolli, hành trình cổ tích của Arthur Fery sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất mang tên Alexander Zverev. Đương kim vô địch Roland Garros vừa có chiến thắng ấn tượng trước Taylor Fritz với các tỷ số 6-4, 6-4, 6-2 để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Wimbledon. Cuộc đối đầu giữa một Zverev đang ở đỉnh cao phong độ và một Fery đầy hưng phấn hứa hẹn sẽ là tâm điểm của làng banh nỉ trong những ngày tới.