Aryna Sabalenka đánh bại Coco Gauff, bảo vệ ngôi vô địch Miami Open Vượt qua áp lực từ khán giả nhà và màn trỗi dậy của Coco Gauff, Sabalenka giành chiến thắng 6-2, 4-6, 6-3 để lần thứ hai liên tiếp đăng quang Miami Open.

Aryna Sabalenka đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Miami Open sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tay vợt chủ nhà Coco Gauff trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng nay. Dù đứt chuỗi thắng set tuyệt đối từ đầu giải, bản lĩnh của tay vợt người Belarus đã giúp cô vượt qua thử thách để đăng quang thuyết phục sau 2 giờ 11 phút thi đấu.

Sự áp đảo của Sabalenka trong set mở màn

Bước vào trận chung kết với tâm thế của nhà đương kim vô địch và chưa để thua set nào từ đầu giải, Sabalenka nhanh chóng khẳng định sức mạnh vượt trội. Ngược lại, Coco Gauff dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà nhưng lại nhập cuộc đầy lúng túng với nhiều lỗi tự đánh hỏng.

Tay vợt người Mỹ mắc tới 3 lỗi kép trong set đầu tiên và để mất break ngay ở ván giao bóng đầu tiên. Dù nỗ lực cứu được 3 điểm break ở ván thứ 5, Gauff vẫn không thể ngăn cản Sabalenka bẻ thêm một game nữa ở ván thứ 7. Set 1 khép lại chóng vánh với tỷ số 6-2 nghiêng về Sabalenka chỉ sau 37 phút thi đấu.

Màn ngược dòng của Coco Gauff trong set hai

Diễn biến trong set 2 trở nên cân bằng hơn khi Gauff bắt đầu tìm lại cảm giác bóng và chơi chắc tay hơn ở các game cầm giao bóng. Sabalenka bỏ lỡ cơ hội bẻ giao bóng ở ván thứ 2, trong khi Gauff cũng không tận dụng được các cơ hội break ở ván 5 và ván 7.

Bước ngoặt xảy ra ở ván thứ 10 mang tính bản lề. Sabalenka từ vị thế dẫn trước 30-0 đã bất ngờ mắc liên tiếp 4 lỗi đánh hỏng. Một cú giao bóng hai không tốt cùng pha trả bóng không qua lưới đã khiến Sabalenka mất break quan trọng, giúp Gauff thắng 6-4 và cân bằng tỷ số trận đấu.

Bản lĩnh nhà vô địch tại set quyết định

Dù đánh mất sự hưng phấn sau set 2, Sabalenka đã kịp thời điều chỉnh tâm lý để lấy lại thế trận trong set quyết định. Cô bẻ giao bóng của Gauff ngay ván đầu tiên và duy trì sự tập trung tối đa trong các game cầm giao bóng, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để đòi lại break.

Đến ván thứ 9, Sabalenka một lần nữa bẻ giao bóng thành công để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Chiến thắng chung cuộc 2-1 không chỉ giúp Sabalenka bảo vệ ngôi vương mà còn đánh dấu một giải đấu thành công rực rỡ khi cô vượt qua những đối thủ nặng ký nhất như Elena Rybakina và Coco Gauff.

Thống kê chi tiết trận chung kết Miami Open