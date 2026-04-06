Aryna Sabalenka đòi giải nghệ sau cú sốc thua ngược tại Roland Garros 2026 Thất bại khó tin trước Diana Shnaider dù dẫn sâu khiến tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka rơi vào hố đen tâm lý và tuyên bố muốn từ bỏ quần vợt chuyên nghiệp.

Cơn địa chấn lớn nhất tại Roland Garros 2026 đã chính thức gọi tên Aryna Sabalenka. Bước vào vòng tứ kết với tư cách là ứng cử viên số 1 tuyệt đối cho chức vô địch sau khi các kình địch lớn như Iga Swiatek, Coco Gauff và Elena Rybakina đều đã sớm dừng bước, tay vợt số 1 thế giới người Belarus nắm giữ mọi lợi thế để chạm tay vào chiếc cúp Suzanne Lenglen danh giá tại Paris.

Sabalenka chưa thể vô địch Roland Garros

Thế nhưng, thể thao luôn chứa đựng những kịch bản tàn nhẫn nhất. Trước một Diana Shnaider (hạt giống số 25) kiên cường, Sabalenka từ vị thế kẻ thống trị đã sụp đổ hoàn toàn một cách khó tin, để thua ngược với tỷ số 3-6, 7-5, 6-0. Trận thua này không chỉ khiến Sabalenka mất đi cơ hội vô địch Grand Slam đất nện lần đầu tiên, mà còn đẩy ngôi sao sở hữu 85 tuần đứng đầu bảng xếp hạng WTA vào một cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc.

10 game trắng kinh hoàng và thảm họa 57 lỗi tự đánh hỏng

Mọi chuyện ban đầu diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Sabalenka nhanh chóng làm chủ vạch cuối sân với những cú thuận tay sấm sét, bẻ gãy các game giao bóng của đối thủ để khép lại set 1 với chiến thắng 6-3. Sức mạnh áp đảo tiếp tục được duy trì trong set 2 khi cô vươn lên dẫn trước tới 4-1 với hai lần bẻ giao bóng (double break). Khán giả trên sân Philippe Chatrier bắt đầu nghĩ về một chiến thắng chóng vánh cho tay vợt số 1 thế giới.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu bắt đầu xuất hiện khi thời tiết Paris chuyển biến xấu. Những cơn gió lớn kèm theo độ ẩm cao thổi mạnh vào sân đấu khi ban tổ chức không đóng mái che. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này ngay lập tức trở thành kẻ thù lớn nhất đối với lối chơi bạo lực, rủi ro cao của Sabalenka. Thay vì điều chỉnh chiến thuật, Sabalenka bắt đầu mất bình tĩnh. Cô liên tục đánh hỏng trong sự bất lực và bắt đầu la hét hướng về phía khu vực ban huấn luyện của mình.

Shnaider thi đấu như chiến binh trước số 1 thế giới

Sabalenka dốc toàn lực để giao bóng quyết định trận đấu ở tỷ số 5-4 trong set 2 nhưng bất thành. Để rồi từ thời điểm đó, một cơn lốc hủy diệt mang tên Shnaider đã cuốn phăng mọi nỗ lực của cô. Sabalenka để thua một mạch 10 game liên tiếp, bao gồm cả một set thua trắng 0-6 trong set quyết định. Thống kê trận đấu chỉ ra bi kịch lớn nhất của Sabalenka: cô tự hủy hoại bản thân với 57 lỗi tự đánh hỏng (unforced errors), dâng chiếc vé vào bán kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp cho người đàn em 22 tuổi.

Lời thú tội cay đắng: "Tôi muốn bỏ tennis"

Sự tàn nhẫn của thất bại này lộ rõ nhất khi Sabalenka bước vào phòng họp báo sau trận. Xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe cùng tư thế mệt mỏi, tay vợt số 1 thế giới không giấu nổi sự suy sụp hoàn toàn. Trước câu hỏi đầu tiên về cảm xúc hiện tại, cô đã buông ra một tuyên bố chấn động: "Hiện tại tôi không có suy nghĩ gì, cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Tôi chỉ muốn giải nghệ, bỏ tennis ngay lập tức. Nhưng để xem thế nào. Hãy đợi vài ngày nữa, hy vọng tôi sẽ ổn định lại được tinh thần".

Lời bộc bạch đầy cay đắng này khiến cả khán phòng họp báo lặng đi. Đối với một nhà vô địch lớn, việc thừa nhận muốn từ bỏ môn thể thao ngay sau một trận đấu cho thấy tổn thương tinh thần lớn đến nhường nào. Phân tích sâu hơn, Sabalenka thừa nhận cô đã rơi vào trạng thái tê liệt về mặt ý chí khi trận đấu trôi khỏi tầm tay. Cô chia sẻ rằng bản thân đã rơi vào một cái hố rất sâu và tối tăm, không thể tìm thấy đường quay trở lại chỉ vì quá nhạy cảm và kích động.

Đây không phải lần đầu tiên Sabalenka bật bãi tại các giải đấu lớn vì vấn đề tâm lý

Bức tranh hỗn loạn của Roland Garros 2026

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sabalenka gục ngã tại các giải đấu lớn vì vấn đề tâm lý. Giới chuyên môn nhận định đây là một kịch bản lặp lại chính bi kịch sụp đổ của cô tại trận chung kết giải đấu năm ngoái. Dù thống trị bảng xếp hạng thế giới và chơi cực tốt trên mặt sân cứng, mặt sân đất nện tại Paris vẫn luôn là một bài toán tâm lý mà Sabalenka chưa thể tìm ra lời giải đáp.

Thất bại của Sabalenka tạm thời chấm dứt kỷ nguyên thống trị của "Bộ tứ quyền lực" (Swiatek, Sabalenka, Gauff, Rybakina) tại giải đấu năm nay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, vòng bán kết nội dung đơn nữ của một giải Grand Slam sạch bóng các nhà vô địch lớn, đảm bảo rằng giải đấu sẽ đón chào một nhà vô địch Grand Slam hoàn toàn mới nâng cao chiếc cúp Suzanne Lenglen danh giá.

Khi được hỏi về kế hoạch vượt qua nỗi đau này, tay vợt người Belarus chia sẻ cô sẽ tìm cách giải tỏa năng lượng tiêu cực bằng cách tìm đến những phòng dịch vụ để đập phá đồ đạc. Người hâm mộ kỳ vọng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới sẽ giúp cô sớm vực dậy từ hố đen tâm lý Paris để hướng tới Wimbledon, nơi cô có thể rũ bỏ ký ức buồn này để tìm lại chính mình.