Aryna Sabalenka khuấy động Roland Garros 2026 với trang phục xuyên thấu và thông điệp đanh thép Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka trở thành tâm điểm tại Paris khi trình làng bộ trang phục xuyên thấu táo bạo cùng lời kêu gọi cải tổ quyền lợi kinh tế tại các giải Grand Slam.

Trước giờ khai màn Roland Garros 2026, Aryna Sabalenka đang khẳng định vị thế của một siêu sao toàn cầu không thể thay thế. Không chỉ dừng lại ở phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện, tay vợt số 1 thế giới còn biến Paris thành sàn diễn thời trang cá nhân với bộ trang phục "siêu suit" có hiệu ứng xuyên thấu, đồng thời gửi đi thông điệp đanh thép tới ban tổ chức các giải Grand Slam về vấn đề phân chia doanh thu.

Sức nóng từ trang phục thi đấu của tay vợt số 1 thế giới

Một đoạn video ngắn trên Instagram cá nhân của Sabalenka đã đủ sức làm bùng nổ truyền thông quốc tế. Thiết kế dành riêng cho Roland Garros 2026 với hiệu ứng xuyên thấu nhẹ, ôm sát cơ thể đã khắc họa chân dung một vận động viên hiện đại: mạnh mẽ, quyến rũ và đầy tự tin. Phản ứng từ người hâm mộ và các đối tác tài trợ đồng loạt gọi cô là "Nữ hoàng" mới của làng banh nỉ, người đang định nghĩa lại chuẩn mực về sức hút trong tennis nữ.

Tay vợt Belarus được khán giả tôn vinh như "Nữ hoàng" thời trang mới của tennis

Sabalenka không chỉ đơn thuần là một vận động viên; cô là đại diện cho thế hệ bùng nổ trong kỷ nguyên mạng xã hội. Sự hiện diện của cô tại Paris năm nay mang theo sức nặng của sự kỳ vọng và cả khát khao phục hận. Sau thất bại đáng tiếc trước Coco Gauff ở trận chung kết mùa trước, Sabalenka đang hội tụ mọi yếu tố từ tâm lý đến thể trạng để hướng tới chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp.

Bản lĩnh của một "chiến binh" đấu tranh cho WTA

Đằng sau vẻ ngoài rực rỡ đang phủ kín các mặt báo, Sabalenka còn đang khẳng định vai trò thủ lĩnh tinh thần tại Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA). Ngay trước thềm giải đấu, cô đã công khai chỉ trích cơ chế phân chia lợi nhuận hiện tại của các giải Grand Slam, điều mà cô cho là chưa tương xứng với đóng góp của các tay vợt hàng đầu.

“Nếu không có chúng tôi, sẽ không có giải đấu và cũng không có sự giải trí đó. Tôi nghĩ các tay vợt xứng đáng được trả nhiều hơn. Và có lẽ đến lúc nào đó, việc tẩy chay Grand Slam sẽ là cách duy nhất để đấu tranh cho quyền lợi,” Sabalenka tuyên bố mạnh mẽ. Phát biểu này ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận lớn, cho thấy tầm ảnh hưởng của cô vượt xa khỏi những đường bóng trên sân đấu.

Ở tuổi 28, Aryna Sabalenka đang ở độ chín của sự nghiệp khi sở hữu vị trí số 1 thế giới, sức hút truyền thông khổng lồ và cá tính không ngại va chạm. Nếu có thể bước lên đỉnh cao tại Paris năm nay, đó sẽ là khoảnh khắc xác lập sự thống trị tuyệt đối của một biểu tượng quần vợt đương đại theo cách riêng biệt nhất.