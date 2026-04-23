Aryna Sabalenka nhận giải Nữ VĐV xuất sắc nhất năm tại Laureus 2026 Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka vừa được vinh danh là Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm tại Laureus 2026, khẳng định vị thế thống trị sau một mùa giải bùng nổ.

Aryna Sabalenka vừa chính thức được vinh danh là Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026 tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha. Đây là phần thưởng cao quý nhất dành cho cá nhân trong làng thể thao thế giới, ghi nhận những đóng góp và thành tích vượt trội của tay vợt người Belarus trong năm qua.

Màn xuất hiện đầy cuốn hút tại Cung điện Cibeles

Tại thảm đỏ lễ trao giải được tổ chức ở Cung điện Cibeles, Sabalenka nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Tay vợt số 1 thế giới lựa chọn bộ váy dài đính sequin lấp lánh với thiết kế không tay đầy hiện đại. Đáng chú ý, Sabalenka tự tin diện phong cách không nội y, tạo nên vẻ ngoài táo bạo nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu.

Sabalenka không mặc nội y ở lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026

Sự xuất hiện của cô không chỉ gây ấn tượng về mặt thời trang mà còn phản ánh cá tính mạnh mẽ, tự tin vốn đã trở thành thương hiệu của Sabalenka cả trên sân đấu lẫn ngoài đời thực.

Sự thống trị tuyệt đối của tay vợt số 1 thế giới

Danh hiệu Laureus 2026 là sự công nhận xứng đáng cho hành trình lịch sử của Sabalenka. Trong năm 2025, cô đã thể hiện phong độ hủy diệt khi đăng quang tại US Open và duy trì vị thế số 1 trên bảng xếp hạng WTA trong suốt cả năm. Với tổng cộng 4 danh hiệu Grand Slam đơn trong sự nghiệp, Sabalenka đã chính thức gia nhập ngôi đền của những huyền thoại quần vợt đương đại.

Sabalenka vô địch US Open 2025

Khi nhận giải, Sabalenka không giấu nổi sự xúc động trong bài phát biểu: "Việc đứng chung danh sách với những biểu tượng thể thao lớn khiến tôi vừa tự hào, vừa có chút không tin nổi". Chiến thắng này giúp cô vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác để trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu cho sức mạnh của phái nữ trong thể thao năm qua.

Cá tính đa diện ngoài sân quần vợt

Bên cạnh những cú giao bóng sấm sét và lối chơi tấn công rực lửa, Sabalenka còn được biết đến là một biểu tượng thời trang mới. Cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Esquire và sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Sự lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và phong cách sống giúp hình ảnh của Sabalenka trở nên gần gũi và có sức ảnh hưởng rộng lớn hơn.

Tay vợt 27 tuổi từng chia sẻ nếu không theo đuổi tennis, cô có thể đã trở thành một người mẫu chuyên nghiệp hoặc một võ sĩ boxing. Cá tính quyết liệt và nguồn năng lượng dồi dào chính là chìa khóa giúp Sabalenka không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn tạo dựng được bản sắc riêng biệt trong lòng người hâm mộ toàn cầu.